Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD, Gazze’yi ikiye bölme planını gizlice yürütüyor; planın detayları, İngiliz gazetesi The Guardian tarafından ifşa edildi. Sömürgeci bu proje kapsamında Gazze, “yeşil bölge” ve “kırmızı bölge” olarak ikiye ayrılacak. Yeşil bölge, İsrail işgali ve uluslararası güçler tarafından kontrol edilecek ve yeniden yapılandırma çalışmaları buradan başlayacak. Kırmızı bölge ise Filistinlilerin kontrolünde kalacak, ancak burası yıkık ve bakımsız bırakılacak; Filistin halkı burada tamamen göçmen konumuna düşürülecek.

Gazze’nin doğusunda konuşlanacak uluslararası ve İsrail askerleri, yıkılmış alanları terk ederken Filistinliler sefalet içinde bırakılacak. Amerikan askeri planlamasına göre bu bölgesel ayrım, Filistin halkının haklarının gasp edilmesi ve işgalin kalıcılaştırılması amacını taşıyor. Bir Amerikan yetkili, planın uygulanmasının zaman alacağını itiraf ederken, bunun “ideallerin gerçekleşmesi” olmadığını belirtmiş.

Bu plan, ABD’nin Filistin’e yönelik sözde ateşkes vaadini tamamen çürüten bir adım olarak yorumlanıyor. Planın öngördüğü uluslararası istikrar gücü (ISF), ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik Gazze projesinin temelini oluşturuyor. Ancak Trump, Amerikan askerlerinin sahaya gönderilmesini reddediyor; böylece İsrail’in çekilmesini ve yeniden yapılandırmayı kendi belirleyeceği şekilde yönlendirmek istiyor. Diplomatlara göre Washington, planın maliyetini üstlenmeden yalnızca politik vizyonu dayatmayı hedefliyor.

Bu arada, ABD’nin Gazze ve Yemen’de izlediği strateji, bölgedeki direnişin yükselen gücünü sınırlama çabası olarak görülüyor. Yemen’in Filistin’e verdiği destek ve direnişin gücü, ABD ve İsrail için hesaplanamaz bir tehlike yaratıyor. Amerikan ve İsrail stratejistleri, Yemen’in güçlenmesini ve Filistin’i destekleme kapasitesini engellemek için doğrudan müdahaleye girmek yerine Suudi Arabistan ve bölgedeki müttefiklerini kullanıyor. Ancak Yemen’in savunma gücü ve stratejik kararlılığı, bu planları sürekli bozuyor.

Yemen’deki direniş güçleri, son yıllarda sahada ABD ve İsrail’in her türlü müdahalesini etkisiz kılmayı başardı. Analistler, Yemen ordusunun etkinliği ve siyasi bağımsızlığı sayesinde Arap dünyasında istisnai bir güç haline geldiğini vurguluyor. Yemen’in askeri kapasitesi ve direniş kararlılığı, İsrail’i ve onun destekçilerini ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu durum, bölgedeki ABD ve İsrail çıkarlarının her saldırı girişiminde ciddi bedel ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.