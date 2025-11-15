İran: ABD ve "Avrupa Üçlüsü"nün yeni tasarısı etkisizdir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi, ABD ve üç Avrupa ülkesinin İran aleyhine hazırladığı yeni tasarıya tepki göstererek, bu girişimi “hukuksuz ve etkisiz” olarak nitelendirdi.

Tasarıyla ilgili soruları yanıtlayan Reza Neccafi, Washington ve üç Avrupa ülkesinin uluslararası mekanizmaları kendi dayatmacı ve mantıksız bakış açılarını kabul ettirmek için kullandığını belirterek, “New York’ta elde edemediklerini Viyana’da zorla uygulamaya çalışıyorlar” dedi.

Neccafi, söz konusu tasarının geçerliliğini yitirmiş BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Ajans Genel Müdürü’nden rapor alınmasını dayatmasının tamamen hukuksuz ve haksız bir girişim olduğunu, diplomasiye zarar vereceğini vurguladı.

İran temsilcisi, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu girişiminin mevcut nükleer denetim uygulamalarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını ifade etti. Bu durumun, ABD ve İsrail’in ihlalleri ve Avrupa ülkelerinin buna olan işbirliği sonucu oluştuğunu belirtti.

Neccafi ayrıca, tüm UAEA üyelerini, ABD ve Avrupa’nın tek taraflı ve yıkıcı girişimlerine karşı durmaya çağırdı ve İran’ın her türlü hukuksuz girişime karşı gerekli tepkileri verme hakkını vurguladı.