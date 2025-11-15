CIA–Mossad–Suudi üçlüsünün casusluk ağı çökertildi: Şok edici itiraflar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde çökertilen geniş çaplı casusluk şebekesine ait bir hücrenin ayrıntılı itiraflarının bir bölümünü yayımladı.

Paylaşılan bilgiler, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), İsrail istihbaratı Mossad ve Suudi istihbaratının ortak kurduğu düşman ortak operasyon odasına bağlı hücrelerin, Yemen içinde yürüttüğü kirli faaliyetleri tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Açıklamalara göre, Suudi Arabistan topraklarında konuşlu bu merkez, Yemenli ajanları sahada yönlendiren “Ebu Halid” ve “Ebu Seyf” adlı iki Suudi istihbarat subayı üzerinden casusluk ağını yönetiyordu. Hücreye verilen görevler; istihbarat toplama, gözetleme, fotoğraf ve görüntü alma, rapor hazırlama, bilgi aktarma ve Yemen içinde yeni ajan devşirme faaliyetlerini kapsıyordu.

Limanda Gözlem, Füze Platformlarının Takibi, Casusluk Eğitimi

İtiraflarda, şebekenin Ras İsa ve Salif limanlarındaki gemi hareketlerini ayrıntılı biçimde takip ettiği, Filistin’e yönelik Yemen füze operasyonlarında kullanılan platformların yerlerini tespit etmeye çalıştığı, cep telefonu uygulamaları ve özel kameralar üzerinden bilgi aktardığı belirtildi. Şebeke üyelerine, istihbarat operasyonlarını kolaylaştırmak için kamera kullanımı, ağ çekme (network pulling), dosya aktarımı ve hedef bölgelerde görüntü toplama konusunda özel eğitimler verildi.

Ajan Devşirme Zinciri: CIA–Mossad–Suudi İstihbaratı İşbirliği

Yemen İçişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre, casuslardan Mücahid Muhammed Ali, Nisan 2024’te “Yemen’in Dirilişi Akımı” adlı yapının başı ve Suudi istihbaratıyla bağlantılı paralı isim Ali el-Bekkali tarafından devşirildi. Bu kişi, Mücahid’i Riyad’daki operasyon odasına bağladı. Mücahid daha sonra kendi çevresinden Ali Ali Hammud ve liman çalışanı Hamud Hasan’ı şebekeye kattı. Suudi istihbarat subayları, ajanlara “aracına veya motosiklete sahip elemanlar” bulmaları talimatını vererek istihbarat ağını ülke geneline yaymaya çalıştı.

Mücahid, Ramazan 1445’te kendisiyle temas kuran Ali el-Bekkali’nin, Suudi istihbaratı adına çalışacağını açıkladığını ve Suudi subay Ebu Halid ile doğrudan ilişki kurduğunu anlattı. Ebu Halid, hücre için telefonlar alınması amacıyla 5 bin Suudi riyali gönderdi. Bu süreçte Hodeyde’ye gidilerek yeni ajanların devşirilmesi sağlandı.

Limanlardan Veri Toplama, Gemilerin ve Tesislerin Görüntülenmesi

Ajanlardan Hamud, Ras İsa limanında gemi giriş-çıkışlarını fotoğrafladığını, depoları, yakıt tanklarını ve ticari gemileri kayıt altına aldığını açıkladı. Aynı şekilde, Salif ve Ras İsa’daki ticari ve petrol gemilerine ilişkin koordinatların düşman istihbaratına gönderildiği de belirtildi.

Riyad’da CIA–Mossad İşbirliğine Dayalı İleri Düzey Casusluk Eğitimi

Ajanlardan Ali Ali Hammud’un itiraflarına göre, 2024 Ağustos’unda ve 2025 Mart’ında iki kez Riyad’a giderek 14 günü aşan profesyonel casusluk eğitimlerinden geçirildi. Eğitimler sırasında:

gizli kameralarla çekim,

telefon uygulamalarıyla dosya ve video aktarımı,

yer tespiti ve koordinat gönderme,

araçların üzerine gizli cihaz yerleştirilmesi,

güvenlik önlemleri ve sahada kamuflaj teknikleri

gibi ileri düzey teknikler Mossad ve CIA ile birlikte çalışan Suudi subayları tarafından öğretildi.

Ajanın aracına, uygulamalarla doğrudan operasyon odasına canlı veri gönderimi sağlayan özel bir “network pulling” sistemi takıldığı da itiraflarda yer aldı.

Yemen İçinde Hedef Listesi: Evler, Resmî Binalar, Cami ve Askerî Tesisler

Ajanlar, Sana başta olmak üzere birçok kente ilişkin istihbarat toplarken evlerin, camilerin, resmi kurumların ve güvenlik merkezlerinin görüntülerini çektiklerini ifade etti.

Koordinatlar, fotoğraflar, teknik veriler ve sahadan alınan bilgiler Suudi subaylarına gönderildi. Bu süreçte Yemen ordusuna ait füze fırlatma noktalarının belirlenmesi ve askerî liderlerin konumlarının tespiti için özel talimatlar verildi.

Ajan Mücahid, Ramazan 1446’da (Nisan 2025), kendisine “askerî liderler, kamplar, İHA ve hipersonik füze üsleri ile füze fırlatma noktalarının” tespiti için talimat geldiğini açıkladı.