Washington Geri Adım Attı: Latin Amerika’ya Ek Vergi Planı, İç Piyasa Krizi Nedeniyle Rafa Kaldırıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’de son aylarda gıda, temizlik ürünleri ve ambalajlı tüketim mallarında yaşanan fiyat artışları, Biden yönetiminin dış ticaret planlarını doğrudan etkiledi. Washington’un Latin Amerika’dan yapılan bazı mallara ek tarife uygulanması yönündeki hazırlığı, iç piyasadaki hassas dengeleri bozma riski nedeniyle geri çekildi.

Ekonomi çevrelerine göre Beyaz Saray, özellikle orta sınıf üzerindeki baskının arttığı bir dönemde ithalat maliyetlerini yükseltecek herhangi bir adım atmaktan kaçınıyor. Latin Amerika’dan gelen tarım ürünleri, hammadde ve düşük maliyetli tüketim malları; ABD piyasasında fiyatların daha da tırmanmasını engelleyen ana kalemler arasında yer alıyor.

Kongre içinde de ek tarife planına yönelik ciddi itirazlar gündeme geldi. Bazı senatörler, mevcut ekonomik kırılganlık karşısında dış ticaret politikalarının “iç tüketiciyi ezmeyecek bir çizgide” tutulması gerektiğini savunurken, tarife artışlarının özellikle düşük gelirli kesimi daha fazla etkileyeceğini dile getirdi.

Direniş hattına yakın bölgesel analiz çevreleri ise Washington’un bu geri adımının, Latin Amerika’da yükselen bağımsızlık çizgisinin ekonomik sonuçlarından duyulan tedirginliği de yansıttığını belirtiyor. Bu yorumlara göre ABD, bölgedeki ülkeleri baskı altına almak için uygulamaya koyduğu ekonomik araçlarda artık eskisi kadar rahat değil.

ABD yönetiminin tarife kararını askıya alması, iç politikada zam tartışmalarının sürdüğü bir dönemde ekonomik gerçeklerin baskın geldiğini gösteriyor. Washington’ın dış ticaret stratejisinde yeni bir rota arayışı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.