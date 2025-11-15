Hizbullah: Lübnan'da 370 bin konutu onardık, hükümet pratik adımlar atmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah İcra Konseyi Başkanı Şeyh Ali Damuş, Lübnan’a yönelik Amerikan-İsrail ortak saldırganlığının kesintisiz sürdüğünü belirterek, işgal rejiminin Washington’un tam desteğiyle her gün yeni ihlaller gerçekleştirdiğini vurguladı. Damuş’a göre bu saldırılar, Lübnan halkını kuşatma ve izole etme planının bir parçası olup, direnişin iradesini kırmayı hedefliyor.

Şeyh Damuş, işgalcilerin Lübnan’ı iki dayatma arasında bırakmaya çalıştığını söyledi: ya saldırılar ve katliamlar devam edecek ya da Lübnan teslim olacak. Damuş, “Biz savaş arayışında değiliz; ancak teslimiyet, sözlüğümüzde olmayan bir kavramdır” dedi. 27 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkesin, İsrail’in saldırılarının durması ve Lübnan topraklarının işgal edilmemesi şartlarını içerdiğini hatırlattı.

Hizbullah’ın ateşkesin tüm maddelerine tam bağlı kaldığını belirten Damuş, işgal rejiminin buna karşılık 5000’den fazla ihlal gerçekleştirdiğini, saldırıların ve işgalin uluslararası toplumun gözü önünde ve ABD’nin açık koruması altında sürdüğünü ifade etti. Buna rağmen halkın direniş iradesinin kırılmadığını, Lübnanlıların topraklarına, güvenlik hakkına ve onurlu yaşam mücadelesine bağlı kaldığını vurguladı.

Damuş, mevcut aşamada devletin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, Lübnan hükümetinin ateşkesi izlemekle görevli komite aracılığıyla Tel Aviv’e karşı baskı kurması ve işgalin durdurulmasını sağlaması gerektiğini söyledi. Lübnan’ın herhangi bir yeni anlaşmaya yönelme niyetinde olmadığını, işgal rejiminin yalnızca mevcut ateşkese uymakla yükümlü olduğunu belirtti.

Hizbullah’ın yeniden imar dosyasındaki sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade eden Damuş, şimdiye kadar yaklaşık 370 bin konutun onarıldığını ve bunun birçok ülkenin başaramadığı bir kapasite gösterdiğini söyledi. Devletin ise henüz pratik adımlar atmadığını, yalnızca tazminat mekanizması ve idari çerçeveleri belirlemekle yetindiğini belirterek hükümeti daha ciddi sorumluluk almaya çağırdı. Şeyh Damuş, belediyelerin çabasını takdir ettiklerini ve yeniden imar sürecinde tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.