Siyonist rejimin petrol ihtiyacını karşılayan 2 ülke: Kazakistan ve Azerbaycan

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr News’in el-Ahbar’a dayandırdığı habere göre, “Oil Change International” adlı uluslararası enerji izleme kuruluşu, Gazze’de devam eden soykırım sürecinde 25 ülkenin siyonist rejime petrol tedarik ettiğini ortaya çıkardı. Kuruluşa göre bu ülkeler, işgalcinin işlediği katliamların bilincinde olmalarına rağmen petrol sevkiyatını sürdürerek soykırıma fiilî ortaklık etmiş durumdalar.

Rapora göre Azerbaycan ve Kazakistan, Kasım 2023 – Ekim 2025 döneminde rejime giden ham petrolün yüzde 70’ini sağlayarak işgal ordusunun savaş makinesini ayakta tutan ana kaynaklar hâline geldi. Kuruluş, bu iki ülke başta olmak üzere tüm tedarikçi devletleri, Gazze’de işlenen toplu katliamların sorumluluğuna ortak olmakla suçladı ve bu ülkeleri “suça iştiraklerini kabul edip derhal bu desteği durdurmaya” çağırdı.

Sivil toplum kuruluşu daha önce “Data Disc” adlı araştırma şirketine, işgal altındaki topraklara yönelen küresel petrol sevkiyatlarını takip etmek üzere yetki vermiş; bunun sonucunda 323 ham petrol sevkiyatı tespit edilmişti. Bu sevkiyatların toplamı 21,2 milyon tona ulaşıyor ve siyonist rejimin savaş makinesini kesintisiz besleyen devasa bir enerji akışını gözler önüne seriyor.

İngiltere Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nden insan hakları ve ekonomi uzmanı Ayreen Petropouli, bu ülkelerin siyonist rejime sağladıkları destek nedeniyle “Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi” kapsamında soykırıma ortaklık suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti. Rapora göre Azerbaycan ve Kazakistan’ın ardından Rusya, Yunanistan ve ABD, işgal rejimine rafine petrol ürünleri sağlayan başlıca ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle ABD, yalnızca savaş uçaklarında kullanılan “JP-8” askeri jet yakıtını sağlayan tek ülke olarak dikkat çekiyor; bu yakıt, Gazze semalarını kana bulayan bombardımanların ana lojistik kaynağı konumunda.