Kritik Üçlü Temas: Ahmed Eş-Şara–Trump Görüşmesine Fidan’ın Dahiliyeti Dengeyi Değiştirdi

Ahmed eş-Şara ile ABD'nin eski Başkanı Donald Trump arasında planlanan görüşme, diplomatik kulislerde zaten yakından takip ediliyordu. Ancak temasın başlamasına dakikalar kala Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da toplantıya dahil olması, görüşmenin mahiyetini ve olası sonuçlarını daha kritik hâle getirdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, köşesinde görüşmenin arka planına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı. Fırat’a göre Fidan’ın toplantıya katılması tesadüf değildi; Ankara’nın hem bölgesel dengelerde hem de Washington hattında şekillenen yeni temaslarda “oyun kurucu” rolünü koruma iradesinin bir göstergesiydi.

Zirvede güvenlik başlıklarının yanı sıra bölgesel direniş ekseninin son gelişmeleri de gündeme geldi. Diplomatik kaynaklar, Şara’nın direniş hattının beklentilerini ve sahadaki tabloyu doğrudan aktardığını, Fidan’ın ise Türkiye’nin bölgedeki gerçekçi denge politikalarını masaya koyduğunu ifade ediyor. Trump’ın ise özellikle bölgesel güç mücadelelerinin ABD iç siyasetindeki yankılarına odaklandığı belirtiliyor.

Toplantının ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi ancak kulislerde, zirvenin “ileride atılacak adımları şekillendiren kritik bir temas” olarak değerlendirildiği konuşuluyor. Ankara’nın bu trafiğe ağırlığını koyması ise bölgedeki kırılgan dengelerde Türkiye’nin giderek daha belirleyici bir rol üstlendiğini bir kez daha gösteriyor.