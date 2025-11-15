  1. Ana Sayfa
15 Kasım 2025 - 17:24
İran: Washington'un Karayiplerdeki askeri eylemleri barışı tehlikeye atıyor

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Karayipler ve Latin Amerika’daki askerî faaliyetlerini uluslararası barışa yönelik açık tehdit olarak tanımladı ve Washington’un meşru Venezuela hükümetine karşı güç kullanma tehdidini BM Şartı’nın ağır ihlali olarak değerlendirdi. Bakıyi, ABD’nin “uyuşturucu ile mücadele” bahanesiyle Venezuela’nın egemenliğini hedef aldığını belirterek, BM ve Genel Sekreter’i bu saldırgan tek taraflılığa karşı sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Karayipler ve Latin Amerika’da artan askerî hareketliliğinin uluslararası barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, Washington’un Venezuela’nın egemenliğine yönelik provokasyonlarını kınadı. Bakıyi, ABD’nin seçilmiş ve meşru Caracas yönetimini güç kullanmakla tehdit etmesini “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirdi.

Bakıyi, BM Şartı’nın özellikle halkların kendi kaderini tayin hakkı ve güç kullanımının yasaklanmasını düzenleyen 2. maddenin 4. fıkrasının ABD tarafından sistematik biçimde çiğnendiğini ifade etti. Sözcü, uluslararası kurumların defalarca raporlaştırdığı üzere, ABD güçlerinin Venezuela açıklarında balıkçı teknelerine yönelik saldırılarının “keyfi ve yargısız infaz niteliğinde” olduğunu vurgulayarak, Washington’un uyuşturucu ile mücadele bahanesini egemen bir ülkeye saldırı aracı hâline getirdiğini söyledi.

Bakıyi, Birleşmiş Milletler ve özellikle BM Genel Sekreteri’nin, ABD’nin tek taraflı ve saldırgan uygulamalarının uluslararası barışı baltalamasını engellemekle yükümlü olduklarını hatırlatarak, küresel güvenliğin Atlantik eksenli müdahalecilikle değil, ulusların egemenlik hakkına saygıyla korunabileceğini belirtti.

