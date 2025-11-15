İran: Washington'un Karayiplerdeki askeri eylemleri barışı tehlikeye atıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Karayipler ve Latin Amerika’da artan askerî hareketliliğinin uluslararası barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, Washington’un Venezuela’nın egemenliğine yönelik provokasyonlarını kınadı. Bakıyi, ABD’nin seçilmiş ve meşru Caracas yönetimini güç kullanmakla tehdit etmesini “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirdi.

Bakıyi, BM Şartı’nın özellikle halkların kendi kaderini tayin hakkı ve güç kullanımının yasaklanmasını düzenleyen 2. maddenin 4. fıkrasının ABD tarafından sistematik biçimde çiğnendiğini ifade etti. Sözcü, uluslararası kurumların defalarca raporlaştırdığı üzere, ABD güçlerinin Venezuela açıklarında balıkçı teknelerine yönelik saldırılarının “keyfi ve yargısız infaz niteliğinde” olduğunu vurgulayarak, Washington’un uyuşturucu ile mücadele bahanesini egemen bir ülkeye saldırı aracı hâline getirdiğini söyledi.

Bakıyi, Birleşmiş Milletler ve özellikle BM Genel Sekreteri’nin, ABD’nin tek taraflı ve saldırgan uygulamalarının uluslararası barışı baltalamasını engellemekle yükümlü olduklarını hatırlatarak, küresel güvenliğin Atlantik eksenli müdahalecilikle değil, ulusların egemenlik hakkına saygıyla korunabileceğini belirtti.