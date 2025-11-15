Bardakçı’dan Milli Yas Tartışmasına Tarihsel Yanıt: “Cumhuriyet Döneminde Emsali Yok”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gürcistan’da meydana gelen ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu uçak kazası sonrası kamuoyunda milli yas ilan edilmesi yönünde talepler yükselirken, tartışmaya tarihçi Murat Bardakçı da katıldı. Bardakçı, hem sosyal medyada hem de köşesinde yaptığı değerlendirmede, Cumhuriyet dönemindeki uygulamalara işaret ederek “Benzeri hadiselerde milli yas ilanı yapılmamıştır” dedi.

Tarihsel kayıtları hatırlatan Bardakçı, askerî uçak kazaları, şehit verilen sınır ötesi operasyonlar ve büyük kayıpların yaşandığı çeşitli hadiselerde dahi ulusal yas ilan edilmediğini belirtti. Bardakçı’ya göre milli yas kararı, genellikle devlet başkanlarının vefatı, uluslararası çapta etkisi olan büyük felaketler veya dünya kamuoyunu sarsan istisnai olaylarla sınırlı tutuldu.

Bardakçı’nın açıklaması, sosyal medyada süren tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Bir kesim, yaşanan trajedinin ağırlığının milli yas ilanını hak ettiğini savunurken, diğerleri tarihsel uygulamaların dışına çıkmanın doğru olmadığını ileri sürdü. Resmî makamlar ise henüz bu konuda bir adım atmış değil.

Kazanın ardından Türkiye’de hem askerî çevrelerde hem de kamuoyunda derin üzüntü sürerken, Bardakçı’nın tarihsel hatırlatması milli yas tartışmasına yeni bir çerçeve kazandırmış görünüyor.