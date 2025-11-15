Bölgesel Çatışmalar Ortasında Kültürel Hamle: Eleştirmenler, Rejimin İmaj Tazeleme Çabasını Sorguluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgedeki yoğun çatışmalar ve gerilimler sürerken, eleştirmenler “rejimin ciddi bir uluslararası baskı altında olduğu” yorumlarını yeniden gündeme getirdi. Bu çevrelere göre, “kanlı ve saldırgan bir politika izlemekle suçlanan” rejimin bu ortamda İranlılara yönelik bir kültürel festival planlaması dikkat çekiyor.

Yorumcular, rejimin Nevruz Festivali gibi etkinlikleri kullanarak üç hedefi gözettiğini öne sürüyor:

Bozulan imajını onarmak, Stratejik başarısızlıklarını perdeleyecek bir propaganda alanı yaratmak, İran halkı üzerinde psikolojik etki oluşturarak olumsuz algıyı yumuşatmak.

Ancak İran ve bölge kamuoyunda hâkim görüş, bu tür girişimlerin “rejimin saldırgan politikalarının gerçekliğini gizlemeye yetmeyeceği” yönünde. Yorumlara göre bu festival, “uluslararası baskı altındaki ve başarısızlık yaşayan bir yönetimin kültürel araçlara sarılarak itibarını kurtarma çabasının” açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.