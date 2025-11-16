Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Suriye özel temsilcisi ve Türkiye büyükelçisi Tom Barrack’ın Lübnan’ı “yabancı bir terör örgütü tarafından yönetilen başarısız bir devlet” olarak nitelemesi, yalnızca kibir dolu bir itham değildi; bu sözler, Washington’un uzun yıllardır yürüttüğü müdahaleci politikalara dair bir hafıza kaybının itirafıydı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın dostu olan milyarder Barrack, Washington’un “başarısız bir devletin belirlediği tempoyla ilerlemeyeceğini” söyleyerek, Lübnan’a yönelik daha saldırgan bir tutum benimserse İsrail rejimini desteklemekten çekinmeyeceklerini açıkladı.

Bu çıkış, Washington’un alışıldık anlatısının güncel bir yansımasıydı: Lübnan’ın içinde bulunduğu durumun sorumlusu, bizzat Lübnanlılar ve ülkenin direniş güçleriymiş gibi sunuluyor; oysa son altmış yıl, Lübnan’ın kırılganlığının büyük bir bölümünün ABD ve Batılı güçler tarafından tasarlanmış olduğuna işaret ediyor.

Bastırılan uydu programından bugüne: Mühendisli müdahale

1960’lı yıllarda Lübnan ne kırılgan bir ülkeydi ne de dışa bağımlı. Bilim insanları, ulusal orduyla birlikte “Sedir Projesi” kapsamında Cedar-3’ten Cedar-8’e uzanan deneysel roketler geliştirmişti. Bu program, bölgesel ölçekte büyük bir özgüven ve bilimsel atılıma işaret ediyordu. Ancak ABD ve Fransa’nın “İsrail’in yanında gelişmiş bir Arap ülkesi istememesi” nedeniyle proje sessizce durduruldu. Lübnan’ın bilimsel ve stratejik açıdan güçlenmesi daha o günlerde Batı tarafından engellenmişti.

On beş yıl sonra ülkenin yeniden ayağa kalkması, yabancı yardım paketleriyle değil, direniş güçlerinin ortaya koyduğu fedakârlık ve kararlılıkla mümkün oldu.

Washington’ın kalıcı bağımlılık siyaseti

ABD, Lübnan ordusunu onlarca yıl boyunca modern savunma kapasitesinden mahrum bıraktı. Hava savunma sistemleri, ağır topçular ve gelişmiş gözetleme teknolojileri için yapılan talepler ya reddedildi ya da bilinçli olarak oyalandı. Gerekçe hep aynıydı: “İsrail rejiminin güvenliği için hiçbir Arap devleti güçlü olmamalıdır.” 1982’deki İsrail işgalinde ülkeyi ordunun değil direnişin savunmuş olması, bu politikanın sonucuydu.

Bugün Barrack’ın Hizbullah’ın silahlarını hedef alan söylemi, bu temel çelişkiyi göz ardı ediyor: ABD, Lübnan’ın ne devlet düzeyinde ne de halk düzeyinde caydırıcı güç sahibi olmasını hiçbir dönemde istemedi.

Mali çöküşün mimarları Washington’ın destekledikleriydi

2019’da ülkenin mali sistemi çökerken, krizin merkezinde yer alan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, onlarca yıl boyunca ABD’nin “ekonomik istikrarın garantörü” diye övdüğü bir isimdi. Avrupa’da zimmete para geçirme ve kara para aklama soruşturmalarıyla karşı karşıya kalan Selame ve bankacılık lobisi, ABD’nin yıllarca desteklediği neoliberal düzenin ürünleriydi. Bugün ABD’nin “başarısız devlet” diye aşağıladığı ekonomik enkazın tasarımcıları, bizzat Washington tarafından güçlendirilmişti.

ABD’nin yaptırımları Lübnan’ı karanlığa mahkûm etti

Yakıt krizi derinleştiğinde İran yardım teklif etti. Direniş, yakıtı mezhepsel ayrım gözetmeden dağıtacağını açıkladı. Ancak ABD, Beyrut’u tehdit ederek İran yakıtını engelledi. Alternatif yakıt sözü veren Washington, verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. Böylece Lübnan’ın enerji krizi, ABD’nin bilinçli kuşatma politikasının kurbanı oldu; bu bir “yan etki” değil, tasarlanmış bir baskı aracıydı.

Siyasette bile bağımsızlık yok

ABD yönetimleri yıllardır Lübnan’ın siyasi yapısını doğrudan yönlendirdi. Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın seçimi “bir telefonla” gerçekleştiği için şaşkınlık yaratmadı; telefonun kimden geldiği de herkesçe malumdu. Başbakan Nevaf Selam’ın seçilmesi ise Washington ve Paris’in doğrudan dayatmalarıyla örtüşüyordu. Barrack’ın Lübnan’ın egemenliğini alaya alması, aslında ABD’nin kendi kurduğu düzene yönelttiği çarpık bir eleştiriden ibaret.

Direnişi suçlamak Washington’ın kaçış kapısıdır

Barrack’ın açıklamalarında Hizbullah’ı ülkenin kriziyle ilişkilendirmesi, ABD’nin gerçek sorumluluğunu perdelemeye yönelik bir propaganda taktiği. Lübnan’ın her savunma girişimi –bilimsel, askerî veya diplomatik– Batı tarafından sistematik olarak baltalanmıştır. Buna rağmen ABD, direnişi hedef göstererek bir devletin meşru savunma hakkını gayrimeşru göstermeye çalışıyor.

Barrack’ın, Batı destekli milis gruplarının yönettiği Suriye’nin sözde “normalleşmesini” överek Lübnan’ı küçümsemesi, Washington’ın bölgedeki çifte standardının en açık örneklerinden biridir.

Yapay biçimde oluşturulmuş bir “başarısızlık”

Lübnan’ın bugünkü krizi, iç dinamiklerden çok, dış müdahalelerin ve ekonomik manipülasyonların sonucudur. Washington’ın idealindeki “başarılı Lübnan” modeli ise, direnişini tasfiye eden, İsrail’in taleplerine boyun eğen ve iç savaş sınırına sürüklenen bir ülke görünümüdür.

Eğer Barrack gerçekten “hesap verebilirlik” istiyorsa, 1960’ların susturulan bilim insanlarından 2022’nin karanlıkta kalan çocuklarına kadar, Lübnan’ın her çöküş aşamasında Washington’ın iz bırakan müdahalelerini sorgulamakla başlamalıdır.

Gerçek şu ki Lübnan doğuştan başarısız bir devlet değildir; “başarısız kılınmış bir devlettir.” Washington’ın kitabında başarı, İsrail rejiminin doktrinine boyun eğmekle eşdeğerdir; direnmek ise “başarısızlık” olarak etiketlenir.