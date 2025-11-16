Arakçi: Dünya ABD-İsrail saldırganlığına karşı yol ayrımında

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran’da düzenlenen “Saldırı Altındaki Uluslararası Hukuk” konferansında konuşarak, uluslararası hukukun bugün ABD ve müttefiklerinin sistematik saldırısı altında olduğunu ve mevcut küresel düzenin Washington’un zorbalık doktrini tarafından kaosa sürüklendiğini belirtti.

Arakçı, açılış konuşmasında, kuruluşunun 80. yılını kutlayan Birleşmiş Milletler’in, ilk kez bu denli ağır bir hukuksuzluk dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ona göre, “uluslararası hukuka dayalı düzen” yerini ABD’nin dikte ettiği, kuralsız, güç merkezli bir yapıya bırakmış durumda. Bakan, özellikle ABD’nin “kural-bazlı düzen” söylemini, hukuku aşındırmak ve batının kısa vadeli çıkarlarını uluslararası normların yerine ikame etmek için kullanılan bir perde olarak nitelendirdi.

Arakçı, Washington’un bugün açıkça “güç üzerinden barış” adıyla yeni bir hegemonya kurmaya çalıştığını; ABD Başkanı’nın “kazanan olmak için hukuka ihtiyaç duymadıkları” yönündeki sözlerinin, dünyanın resmen “kanun değil güç” anlayışına itildiğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Bakan, bu yaklaşımın nükleer silah denemelerinin gündeme dönüşüne, küresel askeri harcamaların rekor seviyeye ulaşmasına ve diplomasinin sistematik şekilde devre dışı bırakılmasına yol açtığını kaydetti.

Konuşmanın en kritik bölümlerinden birinde Arakçı, 23 Haziran’daki İsrail saldırısının doğrudan ABD’nin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini ve bu saldırının yalnızca İran’a değil, sürdürülen nükleer müzakerelere de bir suikast olduğunu söyledi. Arakçı, İsrail’in sivilleri katleden saldırılarının ve İran’daki barışçıl nükleer tesisleri hedef almasının uluslararası hukukun en temel ilkelerini çiğnediğini vurguladı.

İran’ın verdiği karşılığın ise tamamen BM Şartı’nın 51. maddesindeki “meşru müdafaa hakkı”na dayandığını belirten Dışişleri Bakanı, operasyonun sivillere zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını, bunun İran’ın hukuka bağlı duruşunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Arakçı’ya göre, ABD ve İsrail’in saldırganlığı karşısında dünya iki yol arasında seçim yapmak zorunda: ya kanun dışı hegemonya, ya da uluslararası hukuka dayalı barışçı düzen.

Arakçı, İran’ın bölgesel yaklaşımını “kapsayıcı işbirliği, karşılıklı güven ve ortak güvenlik” olarak tanımlarken, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini İran’ın kendi güvenliğiyle eşdeğer gördüğünü belirtti. Konferansın da bu çerçevede, hukuk temelli yeni bir uluslararası yaklaşımın teorik zeminini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.