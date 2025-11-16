Hizbullah: Lübnan'da ABD–İsrail projesine izin vermeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’ndaki “Direnişe Sadakat” bloğunun üyesi Hasan Azeddin, ülkenin siyasi önceliklerinin yeniden gerçek eksenine, yani İsrail işgaline karşı duruşa ve 1701 sayılı BM kararının tam uygulanmasına döndürülmesi gerektiğini vurguladı.

Azeddin, bir Filistinli heyetle yaptığı görüşmede, Lübnan hükümetinin temel önceliklere yeniden dönmesinin zorunluluğunu belirtti. Bu öncelikler arasında, Siyonist rejimi ateşkese mecbur bırakmak, saldırganlığı durdurmak, rejimin Lübnan topraklarında işgal ettiği noktalardan tamamen çekilmesini sağlamak ve esirlerin özgürlüğünü güvence altına almak bulunuyor.

Hizbullah’ın kıdemli milletvekili, 1701 sayılı kararın maddelerinin herkesçe kabul edildiğini ancak İsrail’in, ABD’nin açık desteğiyle bu maddeleri sistematik şekilde ihlal ettiğini söyledi. Azeddin’e göre Washington, bölgeyi kuşatan emperyalist projenin sahibi; İsrail ise bu projenin icracı aracıdan başka bir şey değil. Bu projenin hedefi ise bölgenin kaynaklarını, petrolünü, medeniyetini ve stratejik su yollarını ele geçirmek.

Demokratik Cephe için Filistin’in Lübnan temsilci heyetini karşıladığı esnada konuşan Azeddin, “Siyonist düşman tüm teknolojik üstünlüğüne rağmen hiçbir savaşı kesin bir zaferle sonuçlandıramamıştır” ifadelerini kullandı. Ona göre zafer, hem silaha hem de iradeye dayanır; Direniş bu iki unsuru fazlasıyla taşırken, İsrail bunlardan yoksundur.

Lübnanlı milletvekili, ABD’nin baskı ve güç diliyle bölgeyi yönetmeye çalıştığını ancak adalete dayanmayan hiçbir düzenin uzun ömürlü olamayacağını kaydetti. Bu nedenle ABD’nin dayattığı düzenin çökmeye mahkûm olduğunu belirtti.

Görüşme sırasında, Demokratik Cephe’nin Lübnan sorumlusu Yusuf Ahmed de Direniş yanlısı tüm bu tutumları takdir ettiklerini söyledi. Bu temasın, Direniş’in Filistin halkına yıllardır sunduğu fedakârlıklar ve desteğin doğal bir devamı olduğunu vurguladı. Ahmed ayrıca, Siyonist projeye karşı tüm Direniş güçlerinin ortak duruşunun zorunlu olduğunu dile getirdi.