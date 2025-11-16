Feyyad’dan Washington’a Sert Çıkış: “Lübnan’ın Ekonomik Egemenliği Teslim Edilemez”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da mali kurumların son dönemde bin dolar ve üzeri havaleleri ayrıntılı soru formlarına bağlayan uygulaması, ülkedeki siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Direnişe Vefa İttifakı Milletvekili Ali Feyyad, bu düzenlemelerin arkasında ABD’nin yönlendirmesi olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

Feyyad, Beyrut’ta yaptığı açıklamada, “Mali makamların yabancı baskılara bu denli açık bir şekilde boyun eğmesi, yalnızca teknik bir prosedür meselesi değildir; bu, Lübnan’ın ekonomik bağımsızlığının hedef alınmasıdır” ifadelerini kullandı. Bin dolarlık havaleler için vatandaşlardan geniş kapsamlı bilgi talep edilmesini “onur kırıcı” olarak niteleyen Feyyad, bunun toplumda güvensizliği artırdığını söyledi.

Milletvekili, Washington’ın mali yaptırım tehditlerinin ülke içinde otorite krizini tetiklediğini, ekonomik denetim kisvesi altında siyasi dayatmaların devreye sokulduğunu savundu. Feyyad, “Lübnan’ın kurumları, halkın ihtiyaçlarını görmezden gelerek dış merkezli baskılarla şekillendirilemez. Bu yaklaşım, ulusal egemenliğin temeline zarar veriyor” diye konuştu.

Siyasi çevrelerde, söz konusu uygulamanın bankacılık sektörünü daha da daraltacağı, özellikle düşük gelirli kesimlerin para transferlerinde ek yük oluşturacağı yorumları yapılıyor. Direniş cephesine yakın kaynaklar ise bu adımların, bölgesel dengelerde ABD’nin Lübnan üzerindeki nüfuzunu artırma çabasının parçası olduğunu belirtiyor.

Feyyad, hükümeti “ulusal kararlılık göstermeye” çağırarak, dış baskıların ülkenin mali politikalarını belirlemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.