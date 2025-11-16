Meksika'da "Z kuşağı" isyanı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Meksika'nın başkenti Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasına karşı çıkan binlerce gösterici Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdü.

Öğrenciler, çiftçiler, muhalefet partilerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı protestoda, ülkede yıllardır süren şiddet ve organize suç kaynaklı güvensizlik eleştirildi. Eylemciler, hükümet değişikliklerine rağmen güvenlik sorunlarının çözülmediğine dikkat çekerek, şiddet kurbanlarının "unutulmaması" çağrısında bulundu.

Polis, Ulusal Saray önündeki bariyerlere taş ve çekiçlerle saldıran gruba, göz yaşartıcı ve yangın söndürücü gazlarla müdahale etti.