ABD, Rusya ve Türkiye’den Üç İstihbarat Heyeti Aynı Gün Şam’da

16 Kasım 2025 - 18:18
ABD, Rusya ve Türkiye’den Üç İstihbarat Heyeti Aynı Gün Şam’da

Arap medyasına göre, bugün ABD, Rusya ve Türkiye’ye ait üç ayrı istihbarat heyeti eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam’a giriş yaptı. Ziyaretlerin amaçları arasında yaptırımlar ve güvenlik konularının değerlendirilmesi bulunuyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:El Hadath televizyonunun aktardığı bilgilere göre, bugün üç istihbarat heyeti ABD, Rusya ve Türkiye’den Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı. Habere göre, özellikle ABD heyeti “Sezar” olarak bilinen yaptırımların durumunu gözden geçirmek ve bazı güvenlik meselelerini ele almak amacıyla Suriye’ye geldi. Diğer iki heyetin ziyaret programı ve gündemleri hakkında ise detaylı bilgi paylaşılmadı. Bu eş zamanlı ziyaretler, bölgedeki diplomatik ve güvenlik hareketliliğinin arttığı bir dönemde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

