İsrail’de Bir Genç, Stratejik Bilgileri İran’a Sızdırmakla Suçlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İsrail savcıları, genç bir adamın ülkenin stratejik merkezleriyle ilgili bilgiler — askerî üsler ve hava kuvvetleri tesisleri de dahil — topladığı ve bu bilgileri İran’a ilettiği iddiasıyla hakkında dava açıldığını duyurdu.

Raporlara göre, söz konusu kişi bu bilgileri ordunun yedek biriminde görev yapan kız arkadaşı aracılığıyla elde etti. Şüpheli Şimon Azerzar (27), kız arkadaşıyla birlikte geçen yıl Ekim ayında güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılık, olayın ciddiyeti ve bilgilerin hassasiyetine dikkat çekerek soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.