Video / Guardiola’dan Çağrı: “400’den Fazla Şehit Sporcu İçin Tribünleri Doldurun”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Manchester City’nin başarılı İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, doğduğu bölge olan Katalonya’nın bu hafta salı günü Filistin ile oynayacağı maç öncesi dikkat çekici bir video mesajı yayımladı. Guardiola, İspanya halkını karşılaşmaya en geniş katılımla destek vermeye davet ederek, bu maçın olağan bir futbol müsabakasının çok ötesinde bir anlam taşıdığını vurguladı.

Guardiola, mesajında Gazze’de yaşanan trajediye ve spor camiasının ağır kayıplarına dikkat çekerek, “Bu karşılaşma, Gazze’de yaşamını yitiren 400’den fazla şehit sporcunun anısına bir saygı duruşudur. Tribünleri doldurmak, onların hatırasına duyulan saygının ve Filistin halkıyla dayanışmanın güçlü bir ifadesi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik direktörün çağrısı, hem futbol kamuoyunda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Salı günü oynanacak Filistin–Katalonya maçının, sporun dayanışma ve insanlık değerlerini öne çıkaran sembolik bir buluşma olması bekleniyor.





