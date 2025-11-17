Güney Afrika’ya Gizemli Tahliye: Gazze’den Kaçırılan Filistinliler Soruşturma Başlattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de haftalardır süren abluka, bombardıman ve zorla yerinden etmeler arasında yeni ve karanlık bir gelişme yaşandı. Yerel kaynaklar, Gazze’nin kuzey ve orta bölgelerinden seçilen 150’den fazla Filistinlinin, “insani yardım” kisvesi altında organize edilen şüpheli bir uçuşla Güney Afrika’ya götürüldüğünü bildirdi. Ancak uçağın kalkış süreci, yolcuların seçilme yöntemleri ve organizasyonu üstlenen yapı, birçok soru işareti doğurdu.

Güney Afrika hükümeti, uçuşa dair hiçbir resmi bildirim almadığını açıklayarak şaşkınlığını gizlemedi. Pretoria yönetimi, ülkeye “belirsiz bir kanal” üzerinden getirilen sivillerle ilgili detayların acilen aydınlatılması için güvenlik birimlerine talimat verdi. Hükümet Sözcüsü, “Bu transfer devletimizin bilgisi dışında gerçekleşmiştir. Kim organize etti, neden yapıldı, hangi amaç güdüldü — hepsi soruşturmanın konusu olacaktır.” dedi.

Filistinli yetkililer ise olayın, Gazze’deki sivilleri bölgeden koparmaya yönelik yeni bir planın parçası olabileceğine dikkat çekiyor. Direniş çevreleri, sivillerin rızası dışında taşınmış olabileceğini, hatta bazı ailelerin yakınlarından haber alamadığını belirterek uluslararası kurumları sürece müdahil olmaya çağırdı.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte hem Güney Afrika hem de bölgedeki bağımsız gözlemciler, uçuşun arkasındaki yabancı bağlantıların araştırılmasına yoğunlaştı. Uçağın kalktığı nokta, kullanılan hava koridoru ve iniş anındaki kayıtların incelenmesi sürüyor.

Pretoria’nın soruşturmayı genişletmesi beklenirken, Gazze’deki aileler kayıplarının akıbetine dair net bilgi talep ediyor. Şüpheli uçuş, abluka altındaki halkın karşı karşıya bırakıldığı yeni ve tehlikeli bir tabloyu bir kez daha gözler önüne seriyor.