Yemen: BMGK ABD ve İsrail'in baskı aracına dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in Sana merkezli Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin ülkedeki yaptırımları uzatan 2801 sayılı kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık, kararın “Yemen’e saldıran tarafların iddialarına dayandığını” ve BM’de Yemen halkının sesinin sistematik biçimde susturulduğu bir ortamda çıkarıldığını vurguladı.

Açıklamada, söz konusu kararın ABD’nin siyasi ajandasının yansıması olduğu belirtilerek, Washington ve Londra’nın bu kararla Kızıldeniz’in askeri hâkimiyetini meşrulaştırmayı ve Arap ile Kızıldeniz’deki deniz yollarını tehdit etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, hiçbir kararın ülkesinin Filistin direnişine verdiği desteği etkilemeyeceğini vurguladı. Ebu Ras, karara karşı çekimser kalan ülkelere teşekkür ederek, bu ülkelerin gelecekte daha güçlü bir tutum sergilemesini ümit ettiklerini söyledi.

Sana yönetimi ayrıca, BM Uzmanlar Heyeti’nin yayımladığı son raporu “çarpıtmalarla dolu, siyasi ve gerçek dışı” olarak nitelendirdi ve bu nedenle heyeti tanımadığını, raporlarla iş birliği yapmayacağını açıkladı.

Yemen Dışişleri, tüm bölgesel ve uluslararası aktörlere bu kararı Yemen’e karşı saldırgan adımlar için bahane olarak kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu ve "geçmişte yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini" belirtti.