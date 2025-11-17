  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Gündem

Lübnan'a sömürge valisi gibi gelen kirli Amerikan eli: Tom Barack

17 Kasım 2025 - 18:02
News ID: 1751306
Lübnan'a sömürge valisi gibi gelen kirli Amerikan eli: Tom Barack

ABD, Cumhurbaşkanı Jozef Avn’ın İsrail’le müzakere sinyaline hiçbir şekilde yanıt vermedi. Washington, Lübnan’dan müzakere öncesi Hizbullah’a karşı adım atmasını ve silahsızlandırma sürecine başlamasını talep ediyor. ABD, Litani çevresindeki bölgelerle ilgili askerî planlar yaparken, Ordu Komutanı Heykel İsrail saldırıları sürdükçe güneyde operasyon yapılmaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’da artan İsrail saldırıları ve Washington’un siyasi baskılarının gölgesinde, ülke kaynakları ABD’nin Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn’ın son açıklamasını tamamen görmezden geldiğini aktarıyor.

Lübnanlı kaynakların El-Ahbar gazetesine bildirdiğine göre, Avn’ın İsrail’le ateşkes düzenlemeleri hakkında müzakereye hazır olduğunu açıklamasına rağmen, ne ABD’den ne de Tel Aviv’den herhangi bir yanıt gelmedi. Avn’ın, Washington’un kendisiyle temasa geçmesini beklediği, ancak ABD’nin bu açıklamayı “yetersiz” bulduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, ABD’nin Avn’ın müzakere isteğini kabul etmek bir yana, Lübnan’dan Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik somut adımlar talep etmeye devam ettiğini vurguluyor. Washington’un bu yaklaşımının tamamen İsrail’in güvenlik taleplerine paralel olduğu ve Lübnan’ın egemenlik haklarını hiçe saydığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda ABD’nin, Lübnan ordusuyla iş birliği içinde Litani Nehri’nin güneyi ve kuzeyindeki bölgelerde yeni güvenlik düzenlemeleri üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Öte yandan, bu durum Washington açısından yeni bir endişe de oluşturdu. Çünkü Lübnan Ordusu Komutanı General Rudulf Heykel, hükümete yaptığı son uyarıda, “İsrail saldırılarını ve provokasyonlarını sürdürdüğü sürece ordunun Litani’nin güneyindeki faaliyetlerini durdurması gerektiğini” belirtti. Bu çıkış, ABD’nin planlarını bozan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha