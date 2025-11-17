Lübnan'a sömürge valisi gibi gelen kirli Amerikan eli: Tom Barack

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’da artan İsrail saldırıları ve Washington’un siyasi baskılarının gölgesinde, ülke kaynakları ABD’nin Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn’ın son açıklamasını tamamen görmezden geldiğini aktarıyor.

Lübnanlı kaynakların El-Ahbar gazetesine bildirdiğine göre, Avn’ın İsrail’le ateşkes düzenlemeleri hakkında müzakereye hazır olduğunu açıklamasına rağmen, ne ABD’den ne de Tel Aviv’den herhangi bir yanıt gelmedi. Avn’ın, Washington’un kendisiyle temasa geçmesini beklediği, ancak ABD’nin bu açıklamayı “yetersiz” bulduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, ABD’nin Avn’ın müzakere isteğini kabul etmek bir yana, Lübnan’dan Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik somut adımlar talep etmeye devam ettiğini vurguluyor. Washington’un bu yaklaşımının tamamen İsrail’in güvenlik taleplerine paralel olduğu ve Lübnan’ın egemenlik haklarını hiçe saydığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda ABD’nin, Lübnan ordusuyla iş birliği içinde Litani Nehri’nin güneyi ve kuzeyindeki bölgelerde yeni güvenlik düzenlemeleri üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Öte yandan, bu durum Washington açısından yeni bir endişe de oluşturdu. Çünkü Lübnan Ordusu Komutanı General Rudulf Heykel, hükümete yaptığı son uyarıda, “İsrail saldırılarını ve provokasyonlarını sürdürdüğü sürece ordunun Litani’nin güneyindeki faaliyetlerini durdurması gerektiğini” belirtti. Bu çıkış, ABD’nin planlarını bozan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.