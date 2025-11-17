Siyonist İsrail, Kuneytra’da dört Suriyeli’yi kaçırdı: HTŞ sessiz kalıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’nin Kuneytra vilayetinde İsrail güçlerinin, ülke topraklarına ihlal kapsamında bir Suriyeli aileden dört genci kaçırdığı bildirildi. Al-Ikhbariyah televizyonunun haberine göre, al-Hafayer bölgesindeki Khan Arnabah kasabasında gerçekleşen kaçırma, İsrail’in bölgedeki egemenliği ihlal eden son saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Olaydan saatler önce, İsrail askerî konvoyu Saida el-Golan kasabasına girdi ancak kısa süre sonra geri çekildi. Ayrıca Ma’riya köyü çevresinde de İsrail operasyonları gerçekleşti. Suriye resmi ajansı SANA, bu saldırıların, İsrail ile Suriye’deki HTŞ rejimi arasında yürütülen “güvenlik anlaşması” görüşmeleri öncesi yaşandığını aktardı. Analistler, HTŞ rejiminin sessiz kalmasının ve Tel Aviv ile normalleşme yönündeki adımlarının, İsrail’in işgal alanlarını genişletmesine ve bölgeye yönelik hava saldırılarını artırmasına cesaret verdiğini vurguluyor. İsrail, Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi kontrol altına alarak 1974 ateşkes anlaşmasını ihlal etmiş durumda.