Amerikan medyası: İran'ın füze envanteri savaş sonrası daha güçlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli The National Interest dergisi, İsrail ile İran arasında süren geçici ateşkese rağmen Tahran’ın füze gücünü geliştirme çabalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kasım ayında İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, ülkesinin füze stokunun “12 Günlük Savaş” dönemindekinden çok daha güçlü olduğunu belirterek, “İsrail son çatışmalarda hedeflerine ulaşamadı ve mağlup oldu” dedi. Savunma Bakanı Aziz Nasirzade ise son aylarda İran yapımı füzelerin kalite ve miktarında artış olduğunu vurguladı.

Ekim ayında Avrupa istihbarat kaynakları, İran’ın 12 Günlük Savaş sonrasında balistik füze programını güçlendirdiğini ortaya koydu. Dergi, Çin’den Bandar Abbas limanına ulaşan sodyum perklorat sevkiyatlarının, İran’ın katı yakıtlı füzelerinin üretiminde kullanıldığını ve Tahran’ın füze stokunu geliştirmeye devam ettiğini aktardı. Bu durum, İsrail için doğrudan bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

Beynham Bin Talblu, Demokrasi Savunma Vakfı’ndan üst düzey bir araştırmacı, İran’ın savaş tecrübelerinden ders çıkararak, füzelerin hedef seçimi ve ateşleme sıralamasında stratejik iyileştirmeler yaptığını ifade etti.

Savaş sırasında İran, Shahab-3 orta menzilli balistik füze, katı yakıtlı kısa menzilli Fateh-110 ve uzun menzilli Zolfaghar gibi füzeleri kullanarak güç gösterisi yaptı.

İran, 2025 yılında, yeraltı füze tesislerini gösteren propaganda videolarıyla füze kapasitesini sergileyerek askeri gücünü öne çıkardı.

Önceki raporlarda da ABD’li dergi, İran’ın gelişmiş balistik füze kapasitesinin İsrail ile artan çatışmalar üzerindeki etkilerini detaylı şekilde incelemişti.