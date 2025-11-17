Hamas'tan uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizin derhal sonlandırılması için uluslararası toplumun, bölge ülkelerinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze halkının iki yıldır devam eden soykırım nedeniyle gıda, ilaç, temiz su, çadır ve barınma malzemelerine erişimden mahrum kaldığı, sağlık sisteminin ise neredeyse tamamen çöktüğü belirtildi. Açıklamada, kış koşulları ve yoğun yağışların siviller üzerindeki tehdidi artırdığı vurgulanarak, işgalci İsrail’in anlaşmayı ihlal etmekten, saldırılarını sürdürmekten ve insani yardımların girişini engellemekten sorumlu olduğu ifade edildi.