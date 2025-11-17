  1. Ana Sayfa
Oxford Union: İsrail İran'dan daha büyük bölgesel tehdit

17 Kasım 2025 - 18:28
News ID: 1751329
İngiltere'deki Oxford Üniversitesinin 1823'te kurulan köklü münazara topluluğu Oxford Union, "İsrail'in İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" olduğunu ilan eden önergeyi ezici çoğunlukla kabul etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The Telegraph gazetesinin haberine göre, Oxford Üniversitesindeki 202 yıllık topluluğun geçen hafta düzenlediği münazarada, Birleşmiş Milletler (BM) İzleme Örgütü Direktörü Hillel Neuer ile eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye karşı karşıya geldi.

"İsrail'in İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" olduğu önergesini destekleyen Iştiyye, İsrail'i "sömürgeci güçler tarafından kurulan yayılmacı kolonyal devlet" olarak niteledi. Eski Filistin Başbakanı, İsrail'i uluslararası hukuku tanımayan "parya devlet" olarak tanımladı.

Iştiyye, konuşmasında, İsrail'in, nükleer kapasiteye sahip, apartheid uygulayan, işgal, suç ve soykırım politikalarıyla bölgeyi sürekli çatışmaya sürüklediğini dile getirdi.

