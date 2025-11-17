Oxford Union: İsrail İran'dan daha büyük bölgesel tehdit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The Telegraph gazetesinin haberine göre, Oxford Üniversitesindeki 202 yıllık topluluğun geçen hafta düzenlediği münazarada, Birleşmiş Milletler (BM) İzleme Örgütü Direktörü Hillel Neuer ile eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye karşı karşıya geldi.

"İsrail'in İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" olduğu önergesini destekleyen Iştiyye, İsrail'i "sömürgeci güçler tarafından kurulan yayılmacı kolonyal devlet" olarak niteledi. Eski Filistin Başbakanı, İsrail'i uluslararası hukuku tanımayan "parya devlet" olarak tanımladı.

Iştiyye, konuşmasında, İsrail'in, nükleer kapasiteye sahip, apartheid uygulayan, işgal, suç ve soykırım politikalarıyla bölgeyi sürekli çatışmaya sürüklediğini dile getirdi.