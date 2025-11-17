Hizbullah Genel Sekreteri: “Muhammed Afif, Medya Dünyasında Parlayan Bir İsimdi”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri, şehit medya komutanı Muhammed Afif’in yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, onun adının medya dünyasında parlayan bir isim olduğunu belirtti. Genel Sekreter, Afif’in hem yazıda hem de konuşmada güçlü bir kaleme sahip olduğunu, geniş bir kültür birikimi, yüksek farkındalık, doğru bakış açısı ve dosdoğru bir çizgiye sahip bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, şehit Afif’in, dost ya da muhalif fark etmeksizin tüm medya organlarıyla ilişki kurabilen ve medya çalışmalarına etkin şekilde eşlik edebilen bir yetenek taşıdığı vurgulandı. Ayrıca bu seçkin ismin, on yılı aşkın bir süre boyunca, “Ümmetin Şehitler Seyyidi” olarak anılan Seyyid Hasan Nasrallah gözetiminde medya ilişkilerinin sorumluluğunu üstlendiği hatırlatıldı.

Genel Sekreter, Afif’in medya geçmişinin Güney Lübnan’daki ilk faaliyetlerinden itibaren bilindiğini, daha sonra Beyrut’ta ve ardından El-Manar Kanalı haber yönetiminde görev aldığını, sonrasında ise medya ilişkileri sorumluluğunu devraldığını belirtti. Bu görevin, Afif’in varlığıyla özel bir nitelik kazandığını, çünkü onun hem dost hem de rakip medya organlarıyla gerçekçi, etkili ve profesyonel iletişim kurma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Şeyh Naim Kasım da konuşmasında, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetinin ardından ilk kez basın toplantıları düzenlenmesini teklif eden kişinin Muhammed Afif olduğunu dile getirdi. Bu toplantıların önemli boşlukları doldurduğunu belirten Kasım, mesajların hem kitlelere hem de düşmana en doğru şekilde iletilmesi konusunda Afif ile daima tam bir uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Kasım, Afif’i İslami, siyasi ve direniş çizgisinde son derece bağlı bir medya adamı olarak tanımlayarak, onun yalana dayalı medyanın gerçek bir yol açamayacağını savunduğunu ifade etti. Şeyh Kasım’a göre Afif, doğru ve dürüst medyanın, toplum, siyasetçiler ve sahadaki mücadele için en doğru tercih yolunu çizen gerçek medya olduğunu savunan isimlerden biriydi.