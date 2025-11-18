Maduro-Trump hattında 'yüz yüze diyalog' gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile “yüz yüze” görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Trump, belirli bir zamanda Maduro ile konuşacağını ifade ederken, Maduro’nun “Amerika Birleşik Devletleri’ne iyi davranmadığını” da sözlerine ekledi.

Venezuela’ya ABD askeri gönderilip gönderilmeyeceği sorulduğunda Trump, “Hayır, bunu dışlamıyorum. Hiçbir şeyi dışlamıyorum” yanıtını verdi ve “Yüz binlerce insanı hapishanelerden ülkemize gönderdiler” diye ekledi.

Trump’ın bu açıklamalarının ardından Maduro, ABD Başkanı ile “yüz yüze” görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Venezuela kamu televizyonunda yayımlanan haftalık programında, bir Amerikalı papazın mektubuna yanıt verirken, “ABD’de Venezuela ile görüşmek isteyen herkesle yüz yüze, hiçbir sorun yaşamadan görüşürüz” dedi.

Maduro, ayrıca “Venezuela’daki Hristiyan halkın hava saldırılarına ve katliamlara maruz kalmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trump pazartesi günü, gerekirse uyuşturucu kartellerine karşı Meksika topraklarında ABD’nin askeri müdahalesine izin verebileceğini belirtti.

ABD, son haftalarda Karayipler ve Pasifik bölgesinde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere yönelik yaklaşık 20 saldırı düzenledi; bu operasyonlarda en az 83 kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en büyük uçak gemisi olan Gerald Ford'un bölgeye intikaliyle birlikte, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı önemli ölçüde arttı.

Caracas yönetimi ise, Washington’ın uyuşturucu kaçakçılığı meselesini Venezuela’da “rejim değişikliği dayatmak” ve ülkenin petrol kaynaklarına el koymak için bir bahane olarak kullandığını ileri sürüyor.