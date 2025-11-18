BM, Gazze'de ABD kararını kabul etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- BM Güvenlik Konseyi, dün gece geç saatlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye uluslararası güç konuşlandırılmasını da içeren planını destekleyen Amerikan karar tasarısını oyladı.

Oylamada Konsey’in 13 üyesi, ABD’nin BM Büyükelçisi Mike Waltz’ın “tarihi ve yapıcı” diye tanımladığı metne destek verdi. Rusya ve Çin çekimser kaldı ancak veto haklarını kullanmadı.

Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada, bu oylamanın “başkanlığını üstleneceği Barış Konseyi’nin tanınması ve desteklenmesi” anlamına geldiğini belirtti.

Bunun “BM tarihinde alınmış en büyük kararlardan biri” olacağını savunan Trump, kararın dünyada daha fazla barışa kapı açacağını iddia etti.

Waltz, “Bugünkü karar, Gazze’nin yeniden ayağa kalkması ve İsrail’in güvenlik içinde yaşayabileceği bir ortamın oluşması için önemli bir adım daha” dedi.

Kararın son metni, sınır hatlarının güvenliğini sağlamak ve Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılmasını yürütmek üzere İsrail, Mısır ve yeni eğitilen Filistin polisinin iş birliği yapacağı bir “uluslararası istikrar gücü”nün kurulmasına imkân tanıyor.

Bu güç; gayriresmî silahlı grupların kalıcı biçimde silahsızlandırılması, sivillerin korunması ve insani koridorların açılması gibi başlıklarda da görev yapacak.

Karar ayrıca, Trump’ın başkanlığı döneminde çalışması öngörülen ve 2027’nin sonuna kadar görev yapacak Gazze için geçici bir yönetim organı -“Barış Konseyi”- kurulmasına izin veriyor.

Önceki taslaklardan farklı olarak bu metin, gelecekte bir Filistin devletinin kurulması ihtimaline açık bir gönderme içeriyor.

Taslak, Filistin Yönetimi gerekli reformları uygulayıp Gazze’nin yeniden inşasına başladığında, “Filistinliler için gerçek bir kendi kaderini tayin ve devlet kurma yolunun koşullarının nihayet oluşabileceğini” vurguluyor. Bu arada, bu ifade, İsrail tarafından sert biçimde eleştirildi.

Karar metni, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Komitesi üzerinden geniş çaplı insani yardım teslimatlarının yeniden başlatılması çağrısıyla sona eriyor.