Irak seçimlerinde kesin sonuçlar açıklandı, direniş grupları sürpriz yaptı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin resmi ve nihai sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu seçimleri birinci sırada tamamladı.

Ülke genelinde ikinciliği eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin liderliğindeki Takaddum Partisi elde ederken, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü oldu.

ABD tarafından desteklenen ve 2019 yılındaki Ekim olayları sırasında kullanılan siyasi grupların ittifak listesi olan 'Bedil İttifakı' hezimet yaşadı ve sadece bir milletvekili kazanabildi. Direniş gruplarının önceki yıllara göre çok sayıda sandalye kazanması ise dikkat çekti.

Seçime katılım ve genel veriler

Toplam 18 ilde gerçekleştirilen seçimlerde, 20 milyon 64 bin seçmen bulunuyordu.

329 sandalyeli meclis için 5 bin 496'sı erkek ve 2 bin 247'si kadın olmak üzere toplam 7 bin 743 aday yarıştı.

Meclis'teki sandalye dağılımı netleşti

Seçimlerin ardından partilerin ve ittifakların mecliste elde ettiği sandalye sayıları da belli oldu. Buna göre meclis aritmetiği şöyle şekillendi:

İmar ve Kalkınma Koalisyonu (Muhammed Şiya es-Sudani): 46 sandalye

Kanun Devleti Koalisyonu (Nuri el-Maliki): 29 sandalye

Sadikun Bloku (Asaibu Ehlilhak lideri Kays Hazali): 27 sandalye

Takaddüm Partisi (Sünni - Muhammed Halbusi): 27 sandalye

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) (Mesrur Barzani): 26 sandalye

Bedir Örgütü (Şii/Haşd Şaabi - Hadi el-Amiri): 21 sandalye

Devlet Güçleri İttifakı (Şii - Ammar el-Hekim): 18 sandalye

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) (Bafıl Talabani): 15 sandalye

El-Azm İttifakı (Sünni/Liberal - Müsenna es-Samarrai): 15 sandalye

İşrak el-Kanun (Şii - Kerbela yerel ittifakı): 10 sandalye

Siyade (Egemenlik) İttifakı (Sünni - Hamis Hancer): 9 sandalye

El-Esas İttifakı (Feyli Kürt iş adamı Muhsin Mendelavi): 8 sandalye

Hukuk Hareketi (Şii - Ketaibu Hizbullah): 6 sandalye

Tasmim İttifakı (Şii - Eski Basra Valisi Es’ad el-İydani): 6 sandalye

Hasm el-Vatani (Ulusal Kararlılık) (Sünni - Usame Nuceyfi ve Sabit el-Abbasi): 5 sandalye

Hidamat Bloku (Şii/Haşd Şaabi - İmam Ali Tugayları lideri Şibil Zeydi): 5 sandalye

Kürdistan İslam Birliği: 5 sandalye

Ulusal Duruş (Kürt - Ali Hama Salih): 5 sandalye

İbşir Ya Irak (Müjde Ey Irak) (Şii - Humam Hammudi): 4 sandalye

"Vasit hizmetlerle daha güzel" (Muhammed Cemil el-Mayahi): 4 sandalye