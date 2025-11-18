Irak seçimlerinde kesin sonuçlar açıklandı, direniş grupları sürpriz yaptı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin resmi ve nihai sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan sonuçlara göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu seçimleri birinci sırada tamamladı.
Ülke genelinde ikinciliği eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin liderliğindeki Takaddum Partisi elde ederken, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü oldu.
ABD tarafından desteklenen ve 2019 yılındaki Ekim olayları sırasında kullanılan siyasi grupların ittifak listesi olan 'Bedil İttifakı' hezimet yaşadı ve sadece bir milletvekili kazanabildi. Direniş gruplarının önceki yıllara göre çok sayıda sandalye kazanması ise dikkat çekti.
Seçime katılım ve genel veriler
Toplam 18 ilde gerçekleştirilen seçimlerde, 20 milyon 64 bin seçmen bulunuyordu.
329 sandalyeli meclis için 5 bin 496'sı erkek ve 2 bin 247'si kadın olmak üzere toplam 7 bin 743 aday yarıştı.
Meclis'teki sandalye dağılımı netleşti
Seçimlerin ardından partilerin ve ittifakların mecliste elde ettiği sandalye sayıları da belli oldu. Buna göre meclis aritmetiği şöyle şekillendi:
İmar ve Kalkınma Koalisyonu (Muhammed Şiya es-Sudani): 46 sandalye
Kanun Devleti Koalisyonu (Nuri el-Maliki): 29 sandalye
Sadikun Bloku (Asaibu Ehlilhak lideri Kays Hazali): 27 sandalye
Takaddüm Partisi (Sünni - Muhammed Halbusi): 27 sandalye
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) (Mesrur Barzani): 26 sandalye
Bedir Örgütü (Şii/Haşd Şaabi - Hadi el-Amiri): 21 sandalye
Devlet Güçleri İttifakı (Şii - Ammar el-Hekim): 18 sandalye
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) (Bafıl Talabani): 15 sandalye
El-Azm İttifakı (Sünni/Liberal - Müsenna es-Samarrai): 15 sandalye
İşrak el-Kanun (Şii - Kerbela yerel ittifakı): 10 sandalye
Siyade (Egemenlik) İttifakı (Sünni - Hamis Hancer): 9 sandalye
El-Esas İttifakı (Feyli Kürt iş adamı Muhsin Mendelavi): 8 sandalye
Hukuk Hareketi (Şii - Ketaibu Hizbullah): 6 sandalye
Tasmim İttifakı (Şii - Eski Basra Valisi Es’ad el-İydani): 6 sandalye
Hasm el-Vatani (Ulusal Kararlılık) (Sünni - Usame Nuceyfi ve Sabit el-Abbasi): 5 sandalye
Hidamat Bloku (Şii/Haşd Şaabi - İmam Ali Tugayları lideri Şibil Zeydi): 5 sandalye
Kürdistan İslam Birliği: 5 sandalye
Ulusal Duruş (Kürt - Ali Hama Salih): 5 sandalye
İbşir Ya Irak (Müjde Ey Irak) (Şii - Humam Hammudi): 4 sandalye
"Vasit hizmetlerle daha güzel" (Muhammed Cemil el-Mayahi): 4 sandalye
yorumunuz