İran uzaya aynı anda üç uydu fırlatmaya hazırlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, Zafer 2, Paya ve Kevser 2 adlı üç İran uydusunun eş zamanlı olarak uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Beş metre çözünürlüğe sahip gözlem uyduları, özel sektörün katılımıyla üretildi.

Bu gelişmenin, İran'ın uzay sanayisinin ilerlemesinde bir dönüm noktası olduğu ifade ediliyor.

Uzay sanayisinde tarihi adım

Nurnews'in haberine göre Salariye, yaptığı açıklamada, İran'ın uzay sanayisinin tarihine de değinerek, "İran-Irak savaşının ardından füze sanayisi ve elektronik bileşenlerdeki gelişimle ülkenin uzay yolculuğu başladı ve 2008'de Umid uydusunun fırlatılmasıyla bir dönüm noktasına ulaşıldı" diye konuştu.

Günümüzde uyduların haberleşme, seyrüsefer ve gözlem alanlarında yüksek hassasiyetle tasarlandığını belirtti.

Özel sektör rekabeti artırdı

Hasan Salariye, özel sektörün uzay sanayisine dahil olmasının uydu üretim hızını ve ülke içindeki rekabeti artırdığını vurguladı.

Bu kapsamda, nesnelerin interneti hizmeti sunmayı ve kriz anlarında veri aktarımını sağlamayı hedefleyen Şehit Süleymani Takımyıldızı gibi önemli projelerin de devam ettiğini ekledi.

Çabahar Uzay Üssü'nden ilk fırlatma bu yıl

Öte yandan, Batı Asya'nın uydu fırlatma merkezi olarak inşa edilen Çabahar Uzay Üssü'nden ilk deneme fırlatmasının bu yıl içinde yapılacağı açıklandı.

Ayrıca Salariye, İran'ın Çin ile işbirliği yaparak ilk kez Ay'a bir araştırma yükü göndereceğini bildirdi.

Bu görevin, İranlı bilim insanlarının yeteneklerini ve ülkenin uzay teknolojisindeki gelişimini gösterdiği kaydedildi.