Avrupa'da ordu sevkiyatı altyapı ve bürokrasiye takıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Financial Times (FT), Avrupa'daki çöken köprülerin, farklı genişlikteki demir yolu hatlarının ve bürokrasinin askeri birliklerin hızlı bir şekilde sevk edilmesini engellediğini yazdı.

Haberde, birliklerin doğuya sevkiyatındaki en önemli zorluklardan birinin, savaş halinde olmayan ülkelerden geçme zorunluluğu olduğu ve bu nedenle komutanların gümrük kurallarına uymak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Gümrük engeli tankları denize yönlendirdi

Ukrayna'daki savaş devam ederken Fransa, gümrükte yaşanan sorunlar nedeniyle tanklarını Romanya'ya en kısa kara yolu olan Almanya üzerinden gönderemedi.

Bu nedenle Paris yönetimi, askeri araçları Akdeniz üzerinden sevk etmek zorunda kaldı.

Habere göre, Avrupalı yetkililer bu sorunu aşmak için bölgedeki sevkiyat kurallarını standart hale getirecek olan "askeri Şengen" üzerinde çalışıyor.

Altyapı çöküyor: Köprüler ve tüneller engel

Geçen yıl Dresden'deki Carolabrücke Köprüsü'nün yüz metrelik bir bölümünün çökmesi, ülkedeki yolların içler acısı durumunun bir sembolü haline geldi.

NATO'nun ana askeri gücünün Almanya'da konuşlu olması, bu durumu daha da önemli bir sorun haline getiriyor.

AB yetkililerinin hesaplamalarına göre, birliklerin Batı Avrupa'daki stratejik limanlardan Rusya veya Ukrayna'ya komşu ülkelere intikali şu anda yaklaşık 45 gün sürüyor. Yetkililer, hedefin bu süreyi beş, hatta üç güne indirmek olduğunu söylüyor.

Bunun yanı sıra, yetkililerin Avrupa'daki hangi tünellerin askeri taşımacılığa uygun olduğunu da denetlemesi gerekiyor.

Bir AB yetkilisi, kıtadaki tünellerin askeri teçhizatın geçişi için genellikle çok dar olduğunu ve yolların eğiminin de ağır yüklerin kaymasına neden olabileceğini ifade etti.

Raylı sistem uyumsuzluğu milyarlarca avroya mal olacak

Baltık ülkelerindeki demir yolu hatlarının genişliğindeki uyumsuzluk sorununu çözmek amacıyla Estonya, Letonya ve Litvanya, 24 milyar avro maliyetli Rail Baltica projesini yürütüyor.

Haberde, İber Yarımadası'ndaki altyapının da kıtanın geri kalanından farklı standartlarda inşa edilmesi nedeniyle İspanya ve Portekiz'in de benzer zorluklarla karşılaşacağı belirtiliyor.

Ekim ayının sonunda FT, Avrupa Komisyonunun AB ve NATO üyesi ülkelerin hükümetleriyle birlikte, Rusya ile olası bir askeri çatışma durumunda askeri teçhizatın sevkiyatı için bir plan hazırladığını yazmıştı.

Bu plan, ulusal hükümetlerin ortak "askeri hareketlilik" kaynaklarına erişimini öngörüyor. Komisyon, aynı zamanda orduların taşınması için kendi kamyon filosunu kurmayı da tartışıyor.

Bundan birkaç ay önce AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Çiçikostas, Avrupa yollarının birçok durumda askeri teçhizatın geçişine uygun olmadığını ve Rusya ile potansiyel bir çatışma olasılığına karşı bu durumun dikkate alınması gerektiğini belirtmişti.

Avrupa Birliği'nin askeri teçhizat taşımacılığı için altyapısını güçlendirmesi gerektiğine yönelik açıklamalar, 2022'de Ukrayna'da askeri operasyonların başlamasının ardından gündeme gelmişti.

O dönemde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan Josep Borrell, güçlerin hızlı bir şekilde konuşlandırılabilmesi için Balkan ülkeleri, Moldova ve Ukrayna'yı askeri hareketliliği artırma projelerine dahil edeceklerini açıklamıştı.