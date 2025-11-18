Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray, Trump’ın onayının ardından Suudi Arabistan ile ilişkilerin seyrini belirleyecek bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Amerika’daki temaslarının ana gündem maddesi, uzun süredir üzerinde tartışılan F-35 savaş uçağı alımı ve bölgedeki stratejik dengeyi etkileyebilecek İsrail’le normalleşme süreci.

Bu hamle, Orta Doğu’daki güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde bölge halklarının iradesini göz ardı eden politikalar kurgusunun bir devamı olarak görülüyor. Filistin davasını ve direniş eksenini zayıflatma tehdidi taşıyan bu görüşmeler, geniş halk kesimlerinde tepkiyle karşılanıyor.

Direniş taraftarları, Amerikan ve bölgesel işbirlikçilerine karşı halkın özgürlük ve egemenlik mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor. F-35 anlaşması ve İsrail’le normalleşme çabalarının, halkların rızası olmadan dayatılması, bölgedeki barış ve adalet umutlarını baltalıyor.

Muhammed bin Selman’ın Washington temaslarının akıbeti, direniş cephesince yakından izleniyor; çünkü bu ziyaret, aynı zamanda bölgenin geleceğini şekillendirecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.