  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Hasan İzzeddin: Ekonomik Baskılar Direnişi Güçlendirdi

18 Kasım 2025 - 18:42
News ID: 1751816
Hasan İzzeddin: Ekonomik Baskılar Direnişi Güçlendirdi

Hizbullah Milletvekili Hasan İzzeddin, Lübnan'a yönelik ekonomik ve mali baskıların direnişi hedef aldığını ve bu baskıların aksine direnişi daha da güçlendirdiğini açıkladı. İzzeddin, dış müdahalelerin halkın direniş iradesini kıramayacağını vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hasan İzzeddin, Lübnan’ın karşı karşıya olduğu ekonomik ve mali yaptırımların esas amacının direniş güçlerini zayıflatmak olduğunu belirtti. Ancak İzzeddin’e göre bu baskılar, halkın direniş kararlılığını kırmak bir yana, tam tersine daha da pekiştirdi.

İzzeddin, ABD ve Avrupalı müttefiklerin uyguladığı yaptırımların kendilerini yıldırmayacağını, aksine direnişe olan bağlılıklarının güçlenmesine neden olduğunu dile getirdi. Lübnan halkının ve direniş cephesinin zorluklara rağmen kararlı duruşunu sürdürdüğünü kaydetti.

Milletvekili, bölgedeki baskılara karşı direnişin sadece siyasi bir duruş değil, aynı zamanda halkın özgürlük mücadelesinin temel unsuru olduğunu vurguladı. Hasan İzzeddin’in açıklamaları, dış müdahalelere karşı direnmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha