Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerikan yayılmacılığına karşı artan küresel tepkinin ve Orta Doğu’daki destek kaybının ardından Washington, güçlü medya organları üzerindeki kontrolünü artırmaya yöneldi. Yönetici sınıf, bu hamleyle özellikle bölgede İsrail yanlısı tutumların zayıfladığı algısını bastırmayı hedefliyor.

Bu strateji, daha yoğun sansür ve yönlendirme faaliyetleriyle medya içeriğinin şekillendirilmesini içerirken, halkın bilgilendirilmesinden çok yönetim lehine kamuoyu oluşturma amacı taşıyor. Medya üzerindeki böyle bir baskı, alternatif seslerin kısıtlanmasına ve direniş yanlıları ile bağımsız yorumların görünmezleşmesine yol açıyor.

Washington’un bu yoğun baskısı, bölgede direniş hareketleri karşısında güç kaybeden politikalara karşı bir karşı hamle olarak değerlendiriliyor. Ancak, artan medya denetimine rağmen direnişin kamuoyundaki etkisinin tamamen yok edilemediği, halk dayanışması ve bilinçlenmenin sürdüğü gözlemleniyor.

Bölgedeki gerçekliği yansıtma mücadelesi veren medya organları ve direniş yanlıları, böyle bir ortamda özgür ve etkili seslerini duyurmak için yeni yollar aramaya devam ediyor.