Gazze’de Sağlık Çöküşü: Abluka Altında Hastalar İlaçsız, Yerinden Edilenler Açıkta

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de aylardır süren saldırılar yalnızca binaları değil, sağlık sisteminin tamamını da hedef aldı. Hastanelerin yakıtı tükenirken, tıbbi depoların boşaltılması özellikle kronik rahatsızlığı olan sivilleri ölümcül bir tehlikeye sürüklüyor. Diyaliz merkezleri çalışamaz halde; böbrek hastaları tedavi sıralarını beklemekten vazgeçip artık “şanslarına” bırakılmış durumda. İnsülin bulamayan diyabet hastaları ise her gün daha ağır krizlerle boğuşuyor.

Göz hastalıkları alanındaki tablo da aynı ölçüde vahim. Gazze’nin kuzeyinde ve orta kesimlerinde 4 binden fazla kişi, tedavisi aslında basit ilaçlarla mümkün olan rahatsızlıkların ilerlemesi nedeniyle görme kaybı tehlikesiyle karşı karşıya. Sağlık çalışanları, malzeme kıtlığının en temel müdahaleleri dahi imkânsız hale getirdiğini belirtiyor.

Saldırıların en görünür sonuçlarından biri ise zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı dram. Enkaz arasından çıkarılan naylon ve çuvallarla kurulan çadırlar yağmura ve rüzgâra direnemiyor. Yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, kış koşulları yaklaşırken delik deşik barınaklarda, suya ve elektriğe erişmeden yaşamaya çalışıyor. Bu ortam salgın hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırlıyor.

Gazze’deki yetkililer, İsrail’in abluka ve bombardıman politikalarının doğrudan sivilleri hedef aldığını vurgulayarak uluslararası toplumun kayıtsızlığını eleştiriyor. Direniş kaynakları, “Halkı nefessiz bırakmayı amaçlayan bu kuşatma, bir sağlık krizini değil, topyekûn bir insani felaketi tetikliyor” değerlendirmesiyle acil müdahale çağrısını yineliyor.