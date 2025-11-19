Cezayir’den Sert Medya Eleştirisi: “Bişara’nın Sessizliği Fas Yanlısı Yayıncılığı Meşrulaştırıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Cezayir ile Fas arasındaki gerilimin diplomatik alanı aşarak medya sahasına taşındığı bir dönemde, el-Haber gazetesinden dikkat çekici bir çıkış geldi. Gazete, Londra merkezli el-Arabi el-Cedid’in uzun süredir Cezayir’i hedef alan bir yayın politikası izlediğini öne sürerek, bu çizginin Fas’ın resmi propagandasıyla neredeyse birebir örtüştüğünü savundu.

Eleştirinin odağında ise kuruluş sürecinde önemli rol oynayan Azmi Bişara bulunuyor. El-Haber, Bişara’nın bu yayın çizgisi karşısındaki sessizliğini “sorumluluktan kaçış” olarak nitelendirdi. Gazete, Bişara’nın müdahalesi halinde söz konusu yayınların yön değiştirebileceğini, ancak mevcut tutumunun Fas merkezli söylemlerin bölgede güç kazanmasına zemin hazırladığını belirtti.

Cezayirli analistler, bölgedeki medya rekabetinin yalnızca haber başlıklarından ibaret olmadığını; siyasi pozisyonların, ittifakların ve bölgesel nüfuz mücadelelerinin sayfalar arasında yeniden üretildiğini vurguluyor. Direniş çevreleri ise Cezayir’in hedef alınmasının tesadüf olmadığını, Kuzey Afrika’daki denklemde Fas yanlısı hat üzerinden yeni bir baskı alanının inşa edilmek istendiğini belirtiyor.

El-Haber’in çıkışı, bölgedeki medya-siyaset ilişkisinde yeni bir çatlağa işaret ederken, Bişara cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Cezayir kamuoyunda, bu sessizliğin giderek daha fazla tepki topladığı görülüyor.