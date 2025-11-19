Hammade’den Sert Uyarı: “Dış Oylarla Direnişi Meclis Dışına İtme Hesabı Yapılıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da yaklaşan seçimlerin gölgesinde tartışmalar giderek sertleşirken, Direnişe Vefa İttifakı’ndan İhab Hammade dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hammade, yurtdışındaki seçmenlerin oylarının “siyasi manipülasyon amacıyla kullanıldığı” yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak, özellikle bazı Batı destekli çevrelerin direniş blokunu zayıflatmak için organize bir çaba içinde olduğunu ifade etti.

Hammade’ye göre mesele yalnızca oyların sayım yöntemi ya da dağılımı değil; hedeflenen, meclisin aritmetiğini direniş lehindeki güçlerden arındırmak. “Hizbullah ve Emel’i dışarıda bırakmaya ayarlı bir plan yürütülüyor” diyen Hammade, bu girişimlerin halkın iradesine müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Milletvekili, yurtdışı oylarının belirli kanallar üzerinden yönlendirildiğini, seçim bölgelerine etkisinin ise olması gerekenden fazla şişirildiğini öne sürdü. Bu tür mühendisliğin ülkeyi daha kırılgan bir siyasal ortama sürükleyeceğini belirten Hammade, “Direnişin temsilini budamaya çalışan her hesap, Lübnan’ın dengelerine kasteden daha büyük bir projenin parçasıdır” diyerek uyarıda bulundu.

Direniş yanlısı çevreler, seçim sürecinde dış müdahale iddialarının yeni olmadığını, ancak bu kez yöntemin daha sofistike ve hedefe yönelik olduğunu savunuyor. Hammade’nin çıkışının, seçim yaklaşırken meclis dengelerinin nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor.