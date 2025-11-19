Şam Kırsalında Gizli Trafik: ABD–İsrail Gözetiminde Terör Gruplarına Yeni Saldırı Masası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye sahasında son haftalarda artan hareketlilik, bölgedeki kirli ittifakları yeniden görünür kıldı. Ulusal Kurtuluş Partisi’nden Mahmud Mavaldi, Şam’ın kırsal kesiminde gerçekleştirilen gizli bir buluşmayı kamuoyuna taşıyarak, çeşitli silahlı örgütlerin “dış operasyon merkezlerinin gözetimi altında” bir araya geldiğini belirtti. Mavaldi’nin açıklamasına göre söz konusu toplantı, ABD ve İsrail istihbaratının sahadaki koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Iraklı siyasetçi Hamis el-Hançer’e yakın bazı isimlerin de katılması dikkat çekti. Mavaldi, bu katılımın sadece siyasi bir temas olmadığını, sahada karşılık bulacak operasyonların zemininin oluşturulduğunu söyledi. Edinilen bilgilere göre görüşmelerde özellikle Suriye–Irak sınır hattında “eş zamanlı ve nokta atışı” saldırılar üzerinde duruldu.

Direniş çevreleri, ABD ve İsrail’in bölgede yıllardır sürdürdüğü vekil yapılanma politikasının yeni bir aşamaya geçtiği görüşünde. Mavaldi de açıklamasında, bu toplantının “örgütler arası bir koordinasyon değil, dış güçlerin çizdiği bir operasyon taslağının dağıtımı” olduğunu ifade etti.

Öte yandan Şam yönetimi, kırsal bölgelerdeki hareketliliğin artması nedeniyle sınır güvenliğini güçlendirmeye yöneldi. Bölge kaynakları, terör gruplarının son dönemde yoğunlaşan intikal trafiğinin, büyük ölçekte bir planlamanın işareti olabileceğini belirtiyor.

Mavaldi’nin çıkışı, sahadaki dengeleri değiştirebilecek bu hazırlıkların ilk kez bu denli açık biçimde ifşa edilmesi açısından önem taşıyor. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde hem Şam’ın tutumunda hem de direniş eksenli güçlerin karşı hamlelerinde yeni adımlara kapı aralaması bekleniyor.