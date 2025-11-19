Koordinasyon Çerçevesi’nden Dikkat Çeken Açıklama: “Sudani İkinci Döneme Aday Olmayacak, Yeni İsim İttifaktan Çıkacak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyasetinde son günlerde yoğunlaşan kulis trafiği, Koordinasyon Çerçevesi’nin yaptığı yeni açıklamayla daha da hız kazandı. Çerçeve üyesi Ali ez-Zubeydi, Başbakan Muhammed es-Sudani’nin ikinci bir dönem konusunda “kesin bir karar aldığını” ve göreve yeniden talip olmayacağını duyurdu. Bu çıkış, hükümetin geleceğine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Zubeydi, Sudani’nin görevi devretme kararının “ittifak içi mutabakatla” şekillendiğini vurgulayarak, yeni başbakanın da Koordinasyon Çerçevesi’nin içinden çıkacağını ifade etti. Kulislerde, direniş eksenli siyasi güçlerle uyumlu, sahada dengeleri gözeten bir ismin öne çıkarılacağı yorumları yapılıyor.

Sudani’nin aday olmama kararının ardında hem iç baskılar hem de bölgedeki kırılgan güvenlik dengeleri olduğu ileri sürülüyor. Direniş çevrelerine yakın isimler, bu kararın “ülkeyi dış müdahalelere açık hale getiren blokların oyununu bozduğunu” savunarak, yeni başbakanın Irak’ın egemenliğini korumaya daha kararlı bir profil sergilemesi gerektiğini belirtiyor.

Bağdat’ta ise açıklamanın yarattığı hareketlilik devam ediyor. Çerçeve içinde birden fazla ismin değerlendirildiği, uzlaşı noktasının ise önümüzdeki haftalarda netleşebileceği belirtiliyor. Sudani döneminin kapanışına işaret eden bu çıkış, Irak siyasetinde yeni bir sayfanın açıldığının da habercisi olarak yorumlanıyor.