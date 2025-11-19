Yemen’de Dengeyi Sarsan Hamle: Güney Ulusal Direnişi Sanaa ile Yeni Cephe Açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de uzun süredir çok katmanlı şekilde devam eden çatışmalar, Güney Ulusal Direnişi’nin beklenmedik bir ittifak adımıyla yeni bir evreye girdi. Tuğgeneral Emced Halid’in liderliğindeki direniş unsurları, Sanaa yönetimiyle ortak bir operasyon çizgisine geçerek Aden merkezli yeni bir cepheyi aktif hale getirdi.

Bu adım, özellikle güneydeki denklemde Suudi Arabistan ve BAE’nin ağırlık kurma hesaplarını zorlaştırdı. Halid’in güçleri, son haftalarda bölgede artan koalisyon baskısına karşı “tek taraflı savunma pozisyonundan çıkıp saldırı kapasitesini artırma” yönünde bir strateji izliyor. Sanaa ile kurulan ortak hat ise bu stratejinin sahadaki en somut sonucu olarak görülüyor.

Yerel kaynaklar, direniş unsurlarının Aden çevresinde kritik bazı geçiş noktalarını kontrol altına almaya başladığını, koalisyonun bölgedeki lojistik akışının bu durumdan etkilendiğini aktarıyor. Hamlenin zamanlaması ise dikkat çekici: Riyad ve Abu Dabi’nin iç siyasi önceliklere yöneldiği bir dönemde atılan bu adım, sahadaki inisiyatifin direniş lehine dönebileceği yorumlarına yol açtı.

Sanaa yetkilileri, Güney Ulusal Direnişi ile kurulan koordinasyonun “geçici bir taktik değil, sahada ortak tehditlere karşı geliştirilen bir savunma doktrininin parçası” olduğunu belirtiyor. Direniş çevreleri ise bu ittifakın koalisyonun yıllardır sürdürdüğü baskı politikasına güçlü bir yanıt olduğunun altını çiziyor.

Yemen’in çok katmanlı çatışma ortamında yeni cephenin nasıl gelişeceği belirsiz olsa da, Emced Halid’in hamlesi şimdiden bölgesel denklemlerde ciddi bir sarsıntı yaratmış durumda.