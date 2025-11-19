ABD’de Şok Karar: Temsilciler Meclisi Epstein Belgelerinin Açıklanmasını Onayladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Jeffrey Epstein davası, ABD’de yıllardır hem hukuk çevrelerinde hem de halk arasında büyük yankı uyandırıyordu. Epstein’in hapishanede ölümü ve ölümün çevresindeki şaibeler, olayın soruşturulmasını ve belgelerin kamuya açıklanmasını zorunlu kılan bir tartışmayı beraberinde getirmişti.

ABD Temsilciler Meclisi’nin onayladığı yeni yasa tasarısı, Adalet Bakanlığı’na davaya ilişkin tüm dosya ve belgeleri halka açma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması durumunda, Epstein’in bağlantıları, suç ortakları ve dava sürecindeki şaibeli noktalar daha geniş bir kamu denetimine açılacak.

Uzmanlar, bu gelişmenin sadece ABD’de değil, uluslararası düzeyde de yankı uyandıracağını vurguluyor. Özellikle direniş yanlısı ve adalet savunucusu çevreler, tasarının Epstein’in suç ağını ortaya çıkarma ve güç sahiplerinin üzerindeki örtüyü kaldırma potansiyeline dikkat çekiyor.

Meclis kaynakları, tasarının yürürlüğe girmesi halinde, başta kurumsal ve siyasi bağlantılar olmak üzere, Epstein davasındaki tüm kritik materyallerin şeffaf şekilde incelenebileceğini belirtiyor. Bu adım, uzun süredir gizli kalan dosyaların açılması ve halkın adalet sürecine daha doğrudan erişimi açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.