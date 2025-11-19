G20 Zirvesi Washington Olmadan Da Güçlü İlerliyor: Güney Afrika’dan Dirayetli Mesaj

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, ABD'nin G20 zirvesine katılmama kararına karşın, G20'nin işlevselliğini kaybetmeyeceğini ve küresel işbirliğinin devam edeceğini açıkladı. Lamola, G20'nin sadece büyük ekonomilerin değil, tüm üye ülkelerin ortak iradesi ve dayanışmasıyla ayakta duran güçlü bir platform olduğunu ifade etti. ABD'nin yokluğunun küresel ekonomik ve siyasi dinamikleri olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Lamola, "G20, dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik temelinde yürüyen bir yapıdır. Bir üyenin geri çekilmesi, küresel dayanışmayı engelleyemez" dedi. Bu açıklama, Güney Afrika’nın ilk kez kıtada düzenleyeceği G20 zirvesi öncesinde geldi ve ABD'nin boykot kararına rağmen zirveyi güçlü bir şekilde gerçekleştirme kararlılığını gösterdi.

ABD'nin katılmama kararına rağmen G20 gündeminde düşük gelirli ülkelerin sorunları, adil enerji geçişi ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli başlıkların yer almaya devam edeceği belirtildi. Böylece, Washington olmadan da küresel ekonomik işbirliğinin aksatılmadan süreceği mesajı verildi. Bu tutum, uluslararası toplumda çok kutuplu dünya düzeni ve gelişmekte olan ülkelerin güçlenmesi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

G20'nin 2025 dönem başkanı Güney Afrika, küresel krizlere karşı dayanıklılık ve kapsayıcı kalkınma konularına odaklanarak zirveyi organize ediyor. Bakan Lamola'nın açıklamaları, uluslararası sistemin Washington merkezli dayatmalardan bağımsız işleyebileceğini güçlü şekilde ortaya koyuyor. Bu da dirençli ve eşitlikçi küresel işbirliğinin mümkün olduğuna işaret ediyor.

Bu gelişmeler, ABD'nin tepki gösterdiği Güney Afrika'nın G20 üyeliği ve liderliği kapsamında alınan küresel kararların etkisini azaltmayacağını gösterirken, uluslararası dayanışmanın da devam edeceğinin en önemli göstergesi olarak kayda geçti.

Bu şekilde G20, dünya ekonomisinin ve siyasi ilişkilerinin çok kutuplu ve dayanışmaya dayalı yeni bir dönemi için zemin oluşturmaya devam ediyor.