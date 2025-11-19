Çin’in İhracat Kısıtlamaları Avrupa’yı Etkiledi: İtriuyum Fiyatları Rekora Koşuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşılık ihracat kısıtlamaları uygulamaya başladı. Bu adım, özellikle Avrupa’daki itriyum stoklarını ciddi oranda olumsuz etkiledi. İtriuyum, yüksek teknoloji ürünlerin üretiminde kullanılan kritik bir element olarak stratejik bir öneme sahip. Çin'in ihracat kısıtlamaları sonrası Avrupa’daki stoklar hızla erirken, itriyum fiyatları yılbaşından beri yüzde 4400 gibi dramatik bir artış gösterdi.

Bu gelişme, dünya tedarik zincirinde yeni bir gerilim alanı yarattı. İtriuyumun üretimi ve tedariki, küresel teknoloji ve savunma sanayi için vazgeçilmez bir kaynak olarak değerlendirilirken, Çin’in adımı diğer ülkelere bağımlılığı gözler önüne serdi. Avrupa ülkeleri, stok sıkıntısını gidermek için alternatif tedarik kaynakları arayışına girdi.

Uzmanlar, Çin’in ihracat kısıtlamalarının küresel teknolojik ve ekonomik dengeleri yeniden şekillendirebileceğine işaret ediyor. Bu durum, ABD-Çin geriliminin sadece doğrudan ülkeler arasında değil, küresel pazarlar ve stratejik kaynaklar üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor.

Sektör temsilcileri ve hükümet yetkilileri, itriyum gibi kritik hammaddelerde arz güvenliğinin sağlanması için acil önlemler alınması gerektiği uyarısında bulunuyor. Küresel dengeler açısından Çin’in ihracat politikalarının uzun vadeli etkileri yakından takip ediliyor.

Analistler, ticaret savaşlarının bu tür stratejik malzemeler üzerinden yürütülmesinin jeopolitik rekabeti daha da tırmandırabileceği görüşünde birleşiyor. Avrupa ülkeleri, teknoloji ve savunma sanayilerini olumsuz etkileyebilecek arz krizlerini önlemek için birlikte hareket etme çağrısı yapıyor.

Bu gelişmeler, küresel ticaretin kırılgan yapısını ve stratejik kaynakların kontrolünün hangi güç dengesine bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.