TotalEnergies Mozambik’teki İnsan Hakları İhlalleriyle Suçlanıyor: Fransa’da Savaş Suçlarına Ortaklık İddiası

Avrupalı bir insan hakları örgütü, TotalEnergies'in Mozambik'teki doğalgaz tesisini koruyan askerlerin sivillere yönelik işkence ve savaş suçlarına destek verdiği gerekçesiyle şirkete Fransa'da suç duyurusunda bulundu.

Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Fransız enerji devi TotalEnergies’in Mozambik’te kurduğu Ortak Görev Gücü’ne finansal ve lojistik destek sağlayarak savaş suçlarına, işkenceye ve zorla kaybetmelere ortak olduğunu iddia etti. Şirketin, 2021 yılında Mozambik’te doğalgaz tesisini koruyan askerlerin onlarca sivili gözaltına alıp işkence etmesine ve yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen desteğini sürdürdüğü öne sürülüyor.

ECCHR’nin şikayeti, TotalEnergies’in iç belgelerine dayanıyor. Belgeler, şirketin askerlerin insan hakları ihlallerinden haberdar olduğunu ancak faaliyetlerini durdurmadığını gösteriyor. İddialara göre, Ortak Görev Gücü, TotalEnergies’in Mozambik LNG projesini koruma amacıyla hükümetle birlikte 2020’de oluşturuldu ve şirket konaklama, ekipman ile asker ödemeleri sağladı.

TotalEnergies ise iddialara ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtirken, Mozambik makamlarının yürüttüğü soruşturmaya destek verdiğini açıkladı. Mozambik Başsavcılığı da 2025 yılında konuyla ilgili ceza soruşturması başlattı. Öte yandan, İngiltere ve Hollanda gibi kamu finansörleri de TotalEnergies’in rolüne dair inceleme yapıyor.

İnsan hakları örgütleri, şirketlerin çatışma bölgelerinde tarafsız kalamayacağını ve suçlara zemin hazırlamaları durumunda sorumluluk taşıması gerektiğini vurguluyor. Fransız yargısının da TotalEnergies hakkında soruşturma başlatması çağrısında bulunuluyor. Olay, küresel enerji şirketlerinin çatışmalı alanlardaki etik ve hukuki sorumluluklarını yeniden gündeme getirdi.