Suudi Arabistan, ABD’ye 1 Trilyon Dolarlık Yatırım Vaat Ediyor: Stratejik İşbirliği Derinleşiyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, ülkesinin ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıkarma taahhüdünde bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından, Suudi Arabistan’ın ABD’daki mevcut yatırımlarını 600 milyar dolardan 1 trilyon dolara yükseltme planını resmen açıkladı. Bin Selman, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların teknoloji, yapay zeka, malzeme bilimi ve kritik mineraller gibi alanlarda önemli yatırım fırsatları doğurduğunu belirtti.

Veliaht Prens, ayrıca Suudi Arabistan’ın yarı iletken sektörüne yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını ve uzun vadede bu yatırımın yüz milyarlarca dolara ulaşabileceğini kaydetti. Bu hamle, Suudi Arabistan’ın ekonomik çeşitlendirme çabalarıyla paralel olarak, ABD ile stratejik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Trump ise görüşmenin ardından Suudi Arabistan’ı NATO dışındaki “önemli müttefik” olarak ilan etti ve Riyad’ın ABD’den F-35 savaş uçakları ile yaklaşık 300 tank satın alacağını duyurdu. Ayrıca sivil nükleer enerji ve savunma alanlarında da işbirliğinin arttırılması kararlaştırıldı.

Bu gelişmeler, Suudi Arabistan’ın küresel ekonomik ve jeopolitik konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak görülürken, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da derinleşeceği sinyalini veriyor.