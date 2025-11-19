Yemen’in Meyun Füzesinde Devrimci Teknoloji

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen tarafından geliştirilen ve bölgeyi şaşkına çeviren Meyun füzesinin detayları uluslararası güvenlik çevrelerinde gündem oluşturdu. Güvenlik ve Strateji Uzmanı Korgeneral Abdülkerim Halef, bu füzenin teknik özelliklerini detaylandırdı ve bölgede yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti. Bin kilometre menzile sahip olan Meyun füzesinin, gelişmiş manevra ve gizlilik kabiliyetleriyle öne çıktığı vurgulandı. Bu özellikler, onu sadece bölgedeki diğer güçlerden ayırmakla kalmıyor, aynı zamanda direnişin operasyonel kabiliyetlerini de yükseltiyor.

Yemen’in bu adımı, sahadaki güç dengesini derinden etkileyebilir ve bölgesel güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendirebilir. Özellikle, İran dışındaki aktörlerde bulunan bu tarz gelişmiş savunma teknolojileri, bölgedeki dış güçlerin stratejik planlarını da zorlaştırıyor. Meyun'un teknik üstünlüğü ve hareket kabiliyeti, direniş cephesinin elini güçlendirirken, bölge ülkeleri arasındaki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyor.

Gelişmiş silah teknolojilerinin bölgedeki yansımaları, hem stratejik hem de siyasi açıdan dikkate alınması gereken bir durum haline geldi. Bu gelişme, direniş çizgisinin teknolojik altyapısını güçlendirmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.