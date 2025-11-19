Gazze'de Çok Uluslu Güç Görevlendirilmesi Kararı Direnişin Tepkisini Çekti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırılarını ilerletmek amacıyla çok uluslu bir askeri gücün devreye sokulmasını öngören karar, direniş cephesinde büyük tepki yarattı. Direnişten kaynaklar, böylesi bir adımın hesap verebilirlikten uzak olduğunu ve Gazze halkının haklarına zarar vereceğini belirtiyor. Gazze’de yaşananların üzerine kurulan bu uluslararası askeri müdahale planının, gerçek barış ve adalet talepleriyle uyuşmadığı vurgulanıyor.

Kararın, İsrail’in saldırı stratejilerini destekler nitelikte olması ve direniş hareketlerine zarar verme kaygısıyla tasarlanması, eleştirilerin temelini oluşturuyor. Bu bağlamda direniş çevreleri, Gazze halkının iradesine aykırı bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumdan daha adil ve hesap verebilir bir yaklaşım beklediklerini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu konudaki kararları ise bölgedeki çatışmaların sürdüğü bir dönemde, çokuluslu güç planlarının nasıl uygulanacağı ve Gazze halkının güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda karmaşık tartışmaları beraberinde getiriyor. Direnişin seslendirdiği hak talepleri ise uluslararası platformlarda daha fazla görünürlük kazanıyor.