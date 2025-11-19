Ahmed el-Merzuki: Zaferin Anahtarı Direniştir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tunuslu siyasetçi ve direniş destekçisi Ahmed el-Merzuki, Gazze ve Yemen direnişinin Arap dünyasına sunduğu örneği vurgulayarak, zaferin ancak direnişle elde edileceğini ifade etti. Merzuki, iki bölgenin küresel güçlerin baskılarına rağmen gösterdiği direnç ve kararlılıkla, Arap halklarına umut ışığı olduğunu dile getirdi.

Arap dünyasında direnişin sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda bir zafer stratejisi olduğuna işaret eden Merzuki, Gazze ve Yemen’de yaşanan direnişin bölge halklarının özgürlük mücadelesinin simgesi haline geldiğini söyledi. Bu mücadele, küresel güçlerin uyguladığı ablukalara, işgallere ve baskılara karşı dayanıklılık ve kararlılık gösteren halkların sesini yükseltti.

Merzuki'nin açıklamaları, Arap direniş hareketlerinin güçlenmesine ve uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağlarken, direnişi destekleyen kesimler tarafından da büyük takdir topladı. Bu söylem, bölgedeki mücadelelerin bir direniş ve özgürlük savaşı olarak devam edeceğine dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.