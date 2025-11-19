İsrail Ordusunda İnsan Kaynakları Krizi Derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunda yaşanan insan kaynakları sorunu giderek büyüyor. Gazze Şeridi'ndeki yoğun operasyonların sürmesiyle birlikte, ordunun personel krizi derinleşerek sadece mevcut savaş kapasitesini zayıflatmakla kalmıyor, aynı zamanda ordunun uzun vadeli yapısını da tehlikeye atıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) görev süreleri bitmeden askerlerin istifa etme oranında ciddi artış gözleniyor. Özellikle genç askerlerin ve kıdemli subayların askerlik hizmetine devam etme isteksizliği dikkat çekiyor.

Personel krizinin başlıca nedenleri arasında maaş kesintileri, sosyal yardımların geri çekilmesi ve çalışma şartlarındaki zorluklar gösteriliyor. Bu durum, deneyimsiz ve genç kadroların terfi ettirilmesini zorunlu kılarak üzerlerindeki yükü artırıyor. İsrail ordusu yetkilileri, 12 bin ek askere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ayrıca, askeri personel arasında psikolojik sorunlar ve intihar vakalarında artış olduğu da rapor ediliyor.

Bu iç kriz, İsrail ordusunun hem saha etkinliğini hem de kurumsal direncini zayıflatarak, bölgede devam eden çatışmaların seyrini etkileyebilecek önemli bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor.