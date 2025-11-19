Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski Beştepe’de Bir Araya Geldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi resmi törenle Beştepe’de karşıladı. Türkiye ve Ukrayna bayrakları önünde samimi bir şekilde poz veren liderler, ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının güncel durumu, barış müzakereleri ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği masaya yatırıldı.

Yanı sıra esir takası ve ateşkes teklifleri gibi konular da ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’ın da bulunduğu toplantıda, bölgesel güvenlik ile iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konuları detaylı şekilde değerlendirildi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında liderler, sürecin barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu görüşme, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesinde arabuluculuk rolünü güçlendirmesi ve bölgedeki diplomatik etkisini artırması açısından kritik bir adım olarak kabul ediliyor.